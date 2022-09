A városrészben régi hagyomány, hogy a rész­önkormányzat, a Toponárt Szépítők Egyesülete és a Toponárért Nyugdíjasok Egyesülete megszervezi az eseményt. A mulatságnak a helyi művelődési ház és udvara adott helyet. A kulturális programok mellett főzőversenyt is hirdettek a szervezők. Egyesületek, cégek és magánszemélyek ragadtak fakanalat, hogy a bográcsban és az üstben főtt ételükkel elkápráztassák a zsűrit.

Berlik Mária, a művelődési ház koordinátora elmondta, Toponáron nagyon erős a nyugdíjasok közössége, ezért is vállalták azt, hogy a falukondérban pörköltet főznek a látogatóknak. A helyi értékeket is igyekeznek minden évben megjeleníteni. Felléptek a Festetics Karolina óvoda növendékei, az iskola szülői munkaközössége pedig macis játszóházba várta a családokat. Díjakat is kiosztottak az eseményen. Szita Károly, Kaposvár polgármestere emlékérmet adományozott azoknak a toponáriaknak, akik kiemelkedő közösségi munkát végeztek.