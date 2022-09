Bérelt munkaerővel jelenleg csaknem 60 cégnél vagyunk jelen – mondta ifj. Vida Péter, a Viapan Group cégcsoport dél-dunántúli üzletágvezetője. – Az élelmiszeripari vállalkozásokon, valamint a gyártásra, összeszerelésre szakosodott ipari társaságokon kívül vendéglátó cégekkel is kapcsolatban állunk. Több olyan kisvállalkozás is van, ahol csupán egy-két bérelt dolgozóra van szükség, a legtöbbet – hetven embert – az egyik élelmiszergyártó-vállalat foglalkoztatja. Azt tapasztaljuk, hogy sokkal több a jelentkező, mint korábban. A munkaerő-felvétel augusztusban még nőtt, szeptember elejétől már stagnál, kivéve az élelmiszeripart.

A szakember szerint a somogyi cégek előreláthatóan a következő hónapokban is folyamatosan alkalmazzák a bérelt munkaerőt. Sőt, közvetlenül a karácsonyi kiszállítások előtt számos vállalkozásnál kiugrásra van esély, a növekvő megrendelések teljesítéséhez átmenetileg – 1-1,5 hónap – a szokásosnál is több dolgozót alkalmaznak. Az év elején viszont számos cégnél változás állhat be a foglalkoztatásban, bekövetkezhet, hogy kevesebb munkásra lesz szükség. Többek közt a távol-keleti alapanyaghiány a korábbinál is komolyabb problémákat idézhet elő az európai gazdaságban, s így azoknál a somogyi cégeknél is, melyek alapvetően exportra dolgoznak. Költségoptimalizálás és új piackeresés: ifj. Vida Péter szerint a folyamatos üzemmód biztosítása érdekében ez különösen fontos.

– Könnyen előfordulhat, hogy 2023-ban ha csak átmenetileg is, de számos cégnél hektikussá, hullámzóvá válhat a termelés – hangsúlyozta. – Szerintem ilyen esetben igazán költséghatékony foglalkoztatási forma lehet a bérelt munkaerő alkalmazása. Ha a piaci helyzet úgy alakul, akkor az érintett somogyi cégek azonnal visszavehetik a dolgozókat, s a megállapodás értelmében tovább alkalmazhatják őket.

A kaposvári Török Kft.-nél tavasz óta nincs bérelt munkaerő, korábban évekig 2-3 dolgozót – főként betanított munkásokat – alkalmaztak. A Fusetech Kft.-nél augusztusban 21, most 19 operátor látja el feladatát ebben az alkalmazási formában. Fábián Balázs, a Kaposvári Videoton igazgatója azt mondta: továbbra is fejfájást okoz nekik a csiphiány, számos megrendelést nem tudnak időben teljesíteni. Ezért alig néhány bérelt dolgozójuk van, miközben 2021-ben volt olyan hónap, amikor több mint 100 külsős munkaerőt foglalkoztattak. Ha az alapanyaghiány nem sújtaná a vállalatot, akkor minden bizonnyal több embert alkalmaznának így Kaposváron és Marcaliban is.

Szorgos diákok

– Kaposváron a tavalyihoz hasonlóan az idén közel 450 diákmunkást foglalkoztattunk – közölte ifj. Vida Péter. – A fürdőbe és több üzembe is jelentkeztek a fiatalok, s néhány áruházban árufeltöltőként is dolgoztak. S továbbra is népszerű volt a gyorséttermi munka.