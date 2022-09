A Roadpol akció célja, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos vezetésre, hogy ne történjen halálos baleset a közutakon. Civil autóból figyelték a sofőröket a rendőrök szerdán délelőtt a kaposvári Vásártéri úton. Miután rádión jelezték a szabálytalankodót, meg is állították pár méterrel arrébb őket. – Nem voltam bekötve, a biztonsági öv a gyengém, sajnos nem ez volt az első eset – mondta el Tóth János, akit pár méterre úti célja előtt füleltek le. Hozzátette: tízezer forint helyszíni bírságot kapott és három büntetőpontot is kapott. Pár percre rá újabb szabálytalankodót állítottak le. – Nyűgös volt a három hónapos kislányom és kikapcsoltam a biztonsági övet, hogy megsimogassam és elfelejtettem visszatenni – mondta el a sofőr.

Fotós: Lang R.



2022. szeptember 19. és szeptember 24-e között fokozott közúti ellenőrzéseket tartanak, a megyei rendőr-főkapitányság is csatlakozott az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Focus on the road elnevezéssel hirdetett akcióhoz. – Elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon, elektromos eszközök használatát, a kamionosok esetében a tévénézést, valamint a biztonsági öv, gyermekülés használatát ellenőrizzük – mondta el Varga Zoltán, a Kaposvári Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője. Hozzátette: nincs pozitív változás az elmúlt évekhez képest, kedden 80 személy szegett szabályt, mert útközben telefonált vagy nem volt bekötve. – Reggel hét óta vagyunk itt, alig három óra alatt nyolc esetben tapasztaltunk szabályszegést, a helyszínen 10 ezer forint bírságot szabtunk ki és büntetőpontot is kaptak az autósok – jegyezte meg Varga Zoltán.