Másfél éve indult Siófokon az az értelmiségi és vállalkozói kör, amely a maga formájában egyedi a városban, hiszen aktív, ötletekkel teli emberek találkoznak majd havonta egymással, azért, hogy mindenféle egyéni érdeket félretéve arról beszélgessenek, Siófok milyen kitörési pontok mentén fejlődhetne. Ezekre ugyanis egyre nagyobb szüksége lenne a városnak, szem előtt tartva a közösségi érdekeket.

A kezdetektől a politikamentességet hangsúlyozó SióKör tartja magát az eredeti szándékhoz, azaz, hogy a város ügyeit ne a politika szemüvegén keresztül szemlélje, hanem elsősorban szakmai alapon, hiszen ez az irány hozhat előrelépést. Ehhez a bázist azok a szakértő előadók jelentik, akik az elmúlt 18 hónap során olyan témákban tartottak előadást, mint Siófok közlekedése, a város építészeti hagyományai vagy éppen a turizmussal összefüggésben a Petőfi sétánnyal kapcsolatos tapasztalatok.

– Számunkra az a siker, hogy megvitatjuk azokat a húsba vágó ügyeket, amik az egész várost érintik. Felkészült, szakmailag elkötelezetteket kérdezünk meg, majd megfogalmazzuk a véleményünket. Az már a felelős intézmények, illetve azok vezetőinek a feladata, hogy az általunk megfogalmazottakat megvalósítják, megfogadják, vagy nem. A kudarc az lenne, ha javaslataink sem lennének – fogalmazott Juhász László, a társaságot összehívó alapító. – Számos hasznos javaslatot tettünk már, ami reményeink szerint a városvezetés ingerküszöbét is elérte. A közúti és a közösségi közlekedés kérdése állandó neuralgikus pont, és bár az igazi áttörés továbbra is hiányzik, de azt sikerült elérnünk, hogy a városháza szakemberei, a rendőrség és külső szakértők is összeültek javító szándékkal – folytatta Juhász László.

A SióKör találkozóinak egyikén fogalmazódott meg a város nyári forgalmát enyhíteni képes nagy méretű, P+R parkoló kialakítása a Darnay térhez közeli, egykori kemping területén. Mivel állami területről van szó, a SióKör sematikus terveket készíttetett és előzetes költségbecslés alapján felvette a kapcsolatot az illetékes államtitkárral bízva abban, hogy idővel a szükséges anyagi háttér is rendelkezésre áll majd egy olyan parkoló létrehozásához, ami nélkül egy frekventált turisztikai város közlekedése ma már aligha képzelhető el.

– Az aktivitásunk célja, hogy Siófok élhető város legyen az itt élők számára és az ide látogató vendégek szemében is, de ehhez folyamatosan jó ötletekre és tettre kész emberekre van szükség – hangsúlyozta Juhász László, aki azt is mondta: a SióKör egyelőre kisebb és hatásos lépéseket tett, de ahhoz, hogy a város a fejlődés útjára lépjen, jelentősebb aktivitásra lesz szükség.





Elismert építészek a soraikban

A SióKör aktív tagjai között ott vannak a város elismert építészei, akiknek az előadássorozata nyomán fogalmazódott meg egy Siófok építészeti örökségét és értékeit felsorakoztató, reprezentatív kiadvány szerkesztése. Ez a munka is folyamatban van, a cél, hogy olyan könyvben gyűjtsék össze Siófok építészeti értékeit, amely ajándékként és helytörténeti tudástárként is megállja a helyét. Ugyancsak a kör ötleteként merült fel Siófok egykori neves kertészének tiszteletére emlékkő-emléktábla állítása. Már csak azt kell tisztázni, hogy a Flament Lajos munkássága előtt tisztelgő kő a Jókai parkban vagy a Rózsakertet szegélyező platánsor közelében kapjon helyet.