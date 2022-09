A többi fajtából is csak néhány doboz volt kint az üzlettérben. A jóval drágább másfél százalék zsírtartalmú UHT-tejből, ugyanakkor bő választékot találtunk. Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője lapunknak elmondta, az ellátásbiztonság minden tekintetben garantált a Sparnál. A hatósági árral kapcsolatos szabályozásnak az áruházlánc teljes mértékben megfelel. A szükséges mennyiségek folyamatosan rendelkezésre állnak, és a szektort is sújtó munkaerőhiány ellenére a dolgozók mindent megtesznek azért, hogy az áruházak raktáraiból kellő gyorsasággal jussanak el a termékek a polcokra – tette hozzá.

Az egyik kaposvári Lidl-ben egyetlen doboznyi hatósági áras tej sem volt a polcon szerda délelőtt. Az üzletben UHT-tejből kizárólag 3,5 százalékos zsírtartalmút és 1,5 százalékost lehetett vásárolni. Utóbbiért literenként 319 forintot kértek el. A Lidl sajtóosztálya érdeklődésünkre azt mondta, jelentős mértékben megnövekedett az érdeklődés az árstoppal érintetett termékek, így a 2,8 százalékos tej iránt is az elmúlt hónapokban. Azonban mindent megtesznek azért, hogy az áruellátás folyamatos legyen. Hozzátették, az árstoppal nem érintett tejek esetében nem tapasztalható készlethiány. A kaposvári Tesco polcain is hiába kerestük szerdán a legolcsóbb, 209 forintos tejet, egyetlen dobozzal sem láttunk, s náluk még a drágább ársapkás 2,8-as tejből is csupán néhány kartont találtunk. A kisebb boltoknál sem volt jobb a helyzet. Az egyik belvárosi üzlet tulajdonosa lapunknak elmondta, hiába rendel hatósági áras tejet, a szállító nem hoz. A cég arra hivatkozik, hogy a gyártók visszatartják, nem adnak el ársapkás UHT-tejet.

A Kapos-Coop Zrt. boltjaiban is hiánycikk az UHT-tej. Hatta József kereskedelmi igazgató lapunknak elmondta, törvény írja elő, hogy a boltokban áruljanak hatósági áras termékeket, azonban hiába rendelnek, csak akadozva kapnak 2,8 százalékos tejet. Van olyan boltjuk, ahol foghíjasak a tejespolcok emiatt.

Hatta József kiemelte, a cukorral is vannak problémák, néhány üzletük hónapok óta egyetlen kilót sem kapott.

Fotós: Lang Róbert