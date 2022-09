A gazdasági válság hatása egyre inkább megmutatkozik a pénztárcánkon. 2017-ben a magyarok 31,5 százalékát állította fejtörés elé egy váratlanul jött nagyobb kiadás, míg a tavalyi évben a magyar családok 34,8 százalékának okozott volna hasonlóan komoly problémát, ha többet kellett költeniük a kelleténél. Érdemes megfigyelni, hogy a járványhelyzetben egyáltalán nem romlott ez a mutató, sőt valamelyest még javult is a magyarok helyzete ebből a szempontból. Az év elején ugyanis a kormány jóvoltából rengeteg család jutott nagyobb bevételhez az szja-visszatérítés miatt, de az érintettek jelentős hányada ezt a pénzt már elköltötte, vagy felélte. Ugyanakkor az utóbbi hetekben lassan érkeznek az első megemelt rezsiszámlák. Egy ilyen helyzetben sokan a tartalékaikhoz kénytelenek nyúlni, ami bizonytalanságot okozhat a családoknál.

Ami a nemzetközi összehasonlítást illeti, nem állunk a legrosszabbul, különösen a régiónkban. Magyarország a hetedik helyet foglalja el, Németország, Spanyolország, és Bulgária van velünk körülbelül egy szinten ebben a tekintetben. Ellenben Romániában 47,3 százalék volt azok aránya, akiket földhöz vágna egy hirtelen jött kiadás, Horvátországban 46,5 százalék, Görögországban pedig 46,3 százalék. A cseheknél és az osztrákoknál viszont 20 százalék alatti ez az arány. Szlovéniában a lakosok negyedének jelentene gondot, ha hirtelen nagyobb összeget kellene kifizetnie.

Azokat a magyar családokat viszont, amelyek most is tudnak spórolni, még nem ütötte meg a válság. A Magyar Bankholding elemzése szerint régiós összehasonlításban sem mutat rosszul a magyar háztartások vagyoni helyzete. 2022 második negyedév végére 78 489 milliárd forintra nőtt a magyar családok pénzügyi összvagyona, ami 837 milliárd forintos növekedés az előző negyedévhez képest. Ezzel együtt a hitelek, vagyis a háztartások kötelezettségeinek szintje is emelkedett. A tehetősebbek igyekeznek reagálni az inflációra. A készpénzállomány jelentősen lassulva, de 23 milliárd forinttal nőtt, viszont a látra szóló bankbetétek állománya hosszú idő után először 153 milliárd forinttal csökkent. Ennek oka, hogy a tehetősebb családok az inflációt álló megtakarításokat igyekeznek keresni.





Fotók: Lang Róbert