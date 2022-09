Kaposvár – Örülök, hogy ilyen csinos hölgy is a katonai pályát választotta – mondta Bozó Tibor vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Parancsnokságának törzsfőnöke az egyik kadét lánynak miután személyes átadta neki az állományjelzőjét. A katonai vezető mind a harminc fiatalnak gratulált és mindenkinek mondott néhány kedves szót.

A szabási Kovács Lili Vivien is letette az esküt. A kilencedikes diák lapunknak elmondta, a családjában több katona is van, ezért érezte fontosnak, hogy erre a képzésre jelentkezzen. A tanulók amellett, hogy honvédelmi ismeretekkel gazdagodnak, a fegyelmet is megtanulják és egy civil szakmát is szereznek. Kovács Lili Vivien hozzátette, autószerelő szeretne lenne, mert azzal a honvédség kötelekében is tud majd dolgozni. Bálint Barna egy másik kadét is azért választotta a Eötvös-iskolát, mert felmenői között többen is szolgáltak a honvédségnél. A kilencedikes fiatal elmondta, nagyon tetszik neki az iskola, a testnevelés órák azonban tízszer nehezebbek, mint egy normál intézményben.