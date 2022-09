Felújításra szorul a régi vaskályha, ezért vette elő a hencsei Kiss János. Az udvaron körfűrésszel darabolta a fát, mert felkészül arra, ha beállnak a hidegebb idők.

– Tavalyról maradt három köbméter fám, ennyi az összes tüzelőm – mutatta a férfi, miközben a házőrző kutyája hevesen védte a kerítést. – Ketten élünk 140 ezer forintból, ennyi a nyugdíj meg az ápolási díj, mert a 83 éves édesanyámat ápolom otthon.

– Spórolni kell, de nehezen lehetne ennél is szorosabbra húzni a nadrágszíjat – mondta a kadarkúti Orsós Aranka, aki kerékpárral indult bevásárolni. – Minket csak a villany ára érint, mert gázt nem használunk. Fával fűtenénk, de fát meg nem lehet kapni, ha meg igen, akkor sokszor becsapják vele a vevőt, mert nem annyi köbmétert hoznak, mint amennyit megbeszéltünk. A boltban már csak a legszükségesebbeket vesszük.

– Ahol gyerekek vannak, ott naponta be kell állítani, hogy mennyit költ a család élelemre – mondta a kőkúti Nagy Ottóné. – A csekkek és a tartozások az elsők, aztán ami marad, azt próbáljuk beosztani úgy, hogy hétvégente süteményre is jusson a gyerekeknek.

A falvakban élők lapunknak elmondták: megragadnak minden ötletet, hogy spórolhassanak, de jó ideje úgy érzik: nincs már több lyuk a többségük nadrágszíján. Ugyanakkor gyakran elegendő az is, ha a szokásainkon változtatunk. Az otthoni elektromos eszközeink tudatosabb használatával még spórolhatunk, mutatta be összefoglaló írásában az E.ON. A Nemzetközi Energia Ügynökség adatai szerint egy átlagos európai háztartás teljes áramfogyasztását éves szinten akár 14 százalékkal is csökkenteni lehet azzal, ha jobban odafigyelünk az otthonunk fogyasztására. Ugyanis hiába vannak a háztartási eszközök kikapcsolva, a konnektorba dugva apránként így is fogyasztják az áramot, némelyikük nem is keveset, sok pénzt dobhatunk ki fölöslegesen miattuk. A régi típusú televíziókészülékek nagy energiavámpírok, de szintén fogyasztja az áramot a bedugva hagyott számítógép és laptop. A PC-monitorok készenléti állapotban a tévékhez hasonló energiamennyiséget vesznek fel, és ugyanannyiba is kerülnek. Egy laptop azonban már ennek a dupláját fogyasztja. A mobiltelefonok és tabletek töltői is tipikusan nagy energiafogyasztók.