– Bemelegítésként egy kupica somogytúri kajszi vagy helyi irsai? – kínálták barátságosan a látogatókat az egyik standon, s főzés közben jól csúszott a boglári bor is. Szemlátomást minden földi jóból betáraztak a résztvevők, a Halker, illetve a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. jóvoltából öt-öt kiló pontyot kaptak , s a rajt után nem sokkal fenséges illat töltötte be a sétányt. Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere azt mondta: csaknem 30 éves múltra tekint vissza a halászléfőző verseny, melyen ezúttal 21 közösség indult. Osváth Péter, a Boglári Senior csoport tagja szerint izgalmakat tartogat a megméretés, mindenki tudása legjavát adja. Náluk kora délután az alaplé már főtt, s Szekérné Csepregi Éva útmutatásával zajlott a munka. Bőségesen legyen ponty, s jó, ha keszeg is rotyog az üstben.

– Nagyszerű ez a verseny, mindannyian élvezzük a pezsgést – mondta mosolyogva Bacza Tiborné, aki friss krumplis pogácsával kínálta társait. Csapatuk, a kaposvári Récsei Autósiskola közössége már visszatérő vendégnek számít, hosszú évek óta indulnak. Récsei László csapatkapitány azt mondta: a halászléfőzés igazi közösségi program, s a kiváló hangulat vonzza az érdeklődőket is. S a kora őszi találkozó a szezon hosszabbítására is alkalmas lehet. Az indulók három órát kaptak, s nyolc tagú zsűrinek nem volt könnyű dolga: első helyen végzett a Lila akác köz pasijai, második a Pilz csapat, a harmadik helyet megosztva a Rudi és csapata, illetve a Bugaszegi Horgásztó közössége szerezte meg, míg a Tesi Team teljesítményét különdíjjal ismerték el.