Harminc évvel ezelőtt készült, az akkori technikának megfelelő fotót mutatott két barátjáról és saját magáról a negyvennyolc éves Pajor Ákos. Maga a fénykép teljesen átlagos fotó, amelyet akkor lőtt róluk egy ismerős, amikor egy esküvőre igyekeztek közösen.

– Bár nem egy iskolába jártunk, és még közel sem laktunk egymáshoz, az akkori érdeklődési körünk mégis össze kötött bennünket, sokat voltunk együtt. Olyan bulikba jártunk, ahol a hip-hop, a funky, a soul zene dominált – mesélte a három fős társaságról Pajor Ákos, aki vidáman emlékezett vissza arra az iskolai bulira, amelyre megbeszélték, hogy öltönyben mennek.

– Sejtettem, hogy megéhezünk, így otthon teletömtem a zakóm zsebeit kolbásszal, savanyú uborkával és kenyérrel, amit közösen elfogyasztottunk. Egyszer egy újságcikk is készült rólunk „Aranyifjak” címmel, ami 1991. október elsején jelent meg a Somogyi Hírlapban. Gyakran gyűltünk össze a többiekkel a város egy bizonyos pontján, mielőtt az esti programunkra indultunk, ám néha kicsit hangosabbak voltunk, mint amit az ott lakók megtűrtek volna, erről szólt az írás. Lehet, ma már én is íratnék egy cikket – nevetett Ákos, aki igen messze került barátaitól az idő múlásával. Most Németországban dolgozik.

– Szigeti Csaba, aki a sötét pólóban látható a képen, Agárdra költözött. Jelenleg gépészmérnökként dolgozik, ám gyakran jár Kaposváron amikor anyukáját látogatja. Beck Gábor, a fehér inges barátunk a fotón. Ő először tetőfedőként helyezkedett el Skóciában, majd Új-Zélandra költözött. Ott még börtönőrként is dolgozott, és közben üzemeltetett egy magyar tradicionális ételeket kínáló büfét – sorolta Ákos, aki középen látható a fotón. Ő maga is bejárta a fél világot, bár először a nagyvilág jött el hozzá: 1996-ban Taszáron kezdett dolgozni a Brown & Root-nál, vagyis az amerikai támaszpontot kiszolgáló cégnél. Majd miután bezárt a bázis, hat évvel később két másik országban is dolgozott ugyan ennek a cégnek köszönhetően. Rekreációs koordinátor volt a támaszponton. 2005-ben hazalátogatott, amikor eltalálta Ámor nyila. Három évvel később megházasodott.

– Ahogy közeledett az esküvőm napja, szerettem volna újra felvenni a barátokkal a kapcsolatot, amit azóta is tartunk. A feleségemmel Angliában is éltünk, és most Németországban dolgozom , mégis sikerült összehangolnunk újra egy találkozót a többiekkel. Régóta terveztük, hogy azt a harminc évvel ezelőtti fotót újra elkészítjük. A napokban végre megtörtént – mutatta az elkapott pillanatot, amelyet immáron digitális technikával örökítettek meg. Mindhárman a Kossuth téren állnak, akárcsak tizennyolc éves korukban. Még az arckifejezésüket is igyekeztek az akkorihoz alakítani. Megbeszélték: a következő dokumentációig nem várnak harminc évet, igyekeznek gyakrabban találkozni, hiszen a legutóbbi összejövetel jobban sikerült, mint várták.