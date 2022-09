Az épületeket egy hálaadó istentisztelet keretében a hétvégén adták át, majd Wiztmann Mihály országgyűlési képviselő az összefogás jelentőségére hívta fel a figyelmet. Az ünnepségen részt vett Fürjes Balázs miniszterhelyettes is.

Hajdú Zoltán Levente, szóládi református lelkipásztor elmondta, 2019-ben kezdték el korszerűsíteni épületeiket. Három év alatt kettő gyülekezeti házban és egy óvodában zajlottak a munkálatok, és a templom tornya is teljesen megújult. A beruházások több száz millió forintba kerültek. Ennek egy részét pályázati forrásból, kormányzati, egyházi támogatásból, valamint a gyülekezeti tagok és vállalkozások adományából fizették.

Minden épületet teljesen felújítottak. Kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a fűtésrendszert és bővítették is az ingatlanokat. Az egyik gyülekezeti ház tetőterében egy második parókiát alakítottak ki. Hajdú Zoltán Levente kiemelte, az óvoda korábban önkormányzati tulajdon volt, az idei évtől viszont már a szóládi gyülekezeté.