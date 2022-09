A kétnapos rendezvényen a mesék helyét mutatják meg a pedagógiai munkában. Ezek sok pedagógiai módszer alapját adják, amelyek a pedagógusok és a szülők segítségére válhatnak. Ezekből a módszerekből válogattak egy csokorra valót a szervezők. Csütörtökön este Gregorics László mesemondó volt a találkozó vendége. Pénteken egyebek mellett a népmesékben és a valóságban rejlő sikerkompetenciákról, mesélő könyvtárakról, gyermekfoglalkozásokról, hallhatnak előadásokat az érdeklődők. Délután mesetérkép készül és a közös játékra kerül a hangsúly. Pénteken kezdődik a gyerekeknek szóló Mesemundó fesztivál is. A fiatalok megismerhetik különböző népek zenéit és a világ meséit.

Az első mesekonferenciát tavaly rendezték Balatonbogláron, majd Kolozsvárott is tartottak egyet nagy sikerrel. A Balatonboglári Helyi Érték Egyesület és a Tekergő Meseösvény Egyesület a sikereket meglovagolva most újra mesés napokkal várták az érdeklődő felnőtteket.

– A tananyagban nagyon sok mese szerepel, ám nem abban a formában találkoznak velük a gyerekek, ahogyan kellene – mondta Hajós Erika mesemondó, a tekergő Meseösvény Egyesület elnöke. – A tananyagban rendszerint rövidítve találhatjuk meg a népmeséket, amelyek így elvesztik a jellegüket. Emiatt a tananyagon kívül is szükség van mesélésre, nem is akárhogyan – hívta fel a figyelmet Hajós Erika, aki szerint nem a népmeséket és azok kivonatait kellene a szövegértési feladatokként a gyerekek elé tárni, mert azoknak sokkal nagyobb erejük van, ha eredeti verziójukat ismerik meg a gyerekek.

– Ha lerövidítjük a meséket, kimarad belőlük az élőszó és a nyelv szépsége. Kimarad a szimbólumvilág is, amit meg kellene tanulni belőlük, hiszen a mese tanít magától – mondta a meseszakértő, aki szerint a gyerekek minél több mesét hallanak, annál mélyebben elsajátítják a mesebéli látásmódot.

– Régen sokat meséltek az emberek. Napjainkban is fontos lenne, hiszen ezáltal fejlődik a kicsik érzelmi intelligenciája. Ezt a folyamatot segítik a szimbólumok, amelyekről egy külön előadást, vagy inkább előadás sorozatot lehetne tartani – nevetett Hajós Erika, aki előszeretettel mesél csoportfoglalkozások keretén belül egy mesét, amelyben elhordanak egy hegyet. A mese végén arra a kérdésre, hogy mi az a hegy, ami a hallgatóságot akadályozza, a gyerekek egyértelmű válaszokat adnak. Kinek a matematikalecke, kinek pedig a határidők jelentik az akadályt, amit át kell ugraniuk. Megtanulják, hogy ők maguk a mesehősök, és bármilyen akadállyal megküzdhetnek. A szakember szerint bármilyen mese hasznos tud lenni, jól megfér egymás mellett a népmese és az irodalmi mese is. Sajátos műfajként bontakozhat ki egy saját mese is, amely jó ajándék egy születésnapra, ha az ünnepelt élettörténetéről szól meseköntösbe öltöztetve.

A mesekonferencia résztvevői egyebek mellett azokat a módszereket tanulhatták meg, amelyek hozzá segítik őket egy-egy mese annál is jobb előadásához és feldolgozásához, ahogyan azt megszokhatták.