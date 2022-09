Ötven éve foglalkozik burgonya termesztéssel a Horeczki család Kadarkúton. Terményeiket a Kaposvári Nagypiacon értékesítik. – Az aszályos idő nálunk is sok fejfájást okoz, a tartós vízhiány miatt legalább egyharmaddal kevesebb burgonya termett, mint az ezt megelőző években – mondta el Horeczki László. Hozzátette: jelenleg 280 forintért kínálják terményük kilóját, azonban ősszel mindenképpen emelni fognak. – Rettentően megdrágultak a költségeink. Ha jövőre is szeretnénk burgonyával foglalkozni, akkor kénytelenek leszünk drágábban adni az idei termést – tette hozzá a kadarkúti termelő.

Negyven hektáron ter­meszt vető- és étkezési burgonyát Berzence és környékén Varga György és családja. Az ültetvényükön évek óta öntözőrendszer gondoskodik arról, hogy a legnagyobb szárazság idején se szomjazzanak a növények.

– Öntözés nélkül egyszerűen képtelenség ma már gazdálkodni. Az idei aszály még így is megviselte a burgonyát, átlagosan 30 százalékkal kevesebbet tudunk betakarítani – mondta el lapunknak Varga György, a Solanum Kft. ügyvezetője. Hozzátette: nagy tételben 180 forintért adták el burgonyájukat a napokban és 485 forintért látta a multiáruházban a termését. – Óriási mértékben drágultak költségeink, például 14 forintba került egy kiló krumpli felszállítása a fővárosba – jegyezte meg az ügyvezető.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Igazgatóságának adatai szerint a megyében 2021-ben 39 hektáron foglalkoztak édesburgonyával, 106 hektáron pedig burgonyával. Idén az édesburgonya termőterülete 30 hektárra csökkent, a burgonyáé pedig 91 hektárra. A megyében Berzencén, Somogyudvarhelyen, Mikében, Kadarkúton és Lengyeltóti környékén foglalkoznak jelenleg krumplitermesztéssel.

– Évtizedekkel korábban Dél-Somogyban rengetegen foglalkoztak vele, jóformán minden második faluban termesztettek burgonyát, több ezer hektáron – mondta el Tóth István, kaposvári növényvédelmi szakmérnök. Hozzátette: mára igen költségessé vált a burgonya ter­mesztése és nagyon sok kár­tevő ellen kell védekezni.

– Nem alakultak ki öntözőrendszerek és a burgonya hosszú távú tárolása még mindig sok helyen megoldatlan, ezek a beruházások igen sokba kerülnek – jegyezte meg Tóth István.



Fotós: Lang Róbert

Kétszázezer tonna krumplival kevesebb termett

A Kaposvári Nagypiacon jelenleg 280–380 forint között mozog a burgonya kilójának ára, míg egy évvel ezelőtt a kései fajta átlagára 250 forint volt kilónként a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Tíz éve még 500–600 ezer tonnás termés volt hazánkban, de az utóbbi három évben 300–400 ezer tonna közötti mennyiségű burgonya került a piacokra. 2021-re szinte megfeleződött a burgonya termőterülete hazánkban. Az itthoni termésmennyiség nem tudja kielégíteni a hazai éves fogyasztást, hazánk importra szorul.