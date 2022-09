Emiatt a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) még szorosabb együttműködésre törekszik az Állami Számvevőszékkel (ÁSZ). A napokban az ÁSZ új elnöke, Windisch László első alkalommal találkozott szakmai egyeztetésen Schmidt Jenővel, a TÖOSZ elnökével. A TÖOSZ elnöke, aki Tab polgármestere is egyben, vállalta, hogy a szövetség a jövőben is rendszeresen monitorozza az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatosan felmerülő, rendszerszintű, illetve több önkormányzatot érintő problémákat, és azokról tájékoztatja a számvevőszéket. Abban is megállapodtak, hogy az ÁSZ a következő időszakban kiemelt figyelemmel kezeli az önkormányzatok számvevőszéki ellenőrzésekre való eredményes felkészülését, a kisebb lélekszámú települési önkormányzatok esetében pedig az ismeret­átadást.

– Az Állami Számvevőszék sok elemzéssel tud segíteni az önkormányzatoknak – mondta kérdésünkre Schmidt Jenő. Aki kiemelte azt is, hogy a helyhatóságoknak fenntarthatóan és szabályszerűen kell működni a sokasodó kihívások között, amelyeket számvevőszéki eszközökkel támogatnának.

– Az elemzések végeztével iránymutatásokat is ad a költségek tekintetében. Hozzátette: az államnak előbb-utóbb be kell avatkozni a települések működésébe. – A szolgáltatásokat megrendeli tőlünk, de nem hagyhatja magukra a településeket a problémáikkal, hiszen így óhatatlanul az ellátások színvonala fog sérülni, ha elfogy a pénz. Márpedig, ahol szerényebb költségvetéssel gazdálkodnak, ott ez előbb fog bekövetkezni – mondta Schmidt Jenő.

Az önkormányzatoknak az ÁSZ adhat olyan javaslatot, hogy ne üzemeltessék az uszodákat télen, amelyről már döntött is Balatonboglár önkormányzata. A TÖOSZ-elnök által vezetett Tabon is található egy uszoda, ott azonban egyelőre nem terveznek hasonló megszorítást. – Az idén még nyitva leszünk, nagyjából karácsonyig meglátjuk, hogyan alakulnak az árak, és azt gondolom, hogy keményebb döntéseket csak azután hozunk – mondta Schmidt Jenő. Aki úgy vélekedett: az energiaárak alakulása jórészt tőzsdei spekuláció eredménye, idővel ezek normalizálódnak.

– Ezt csak az állam tudja kezelni, ezt neki kell rendbe hozni. Ezek csak hisztiárak – fogalmazott lapunknak az 1700 önkormányzatot tömörítő szövetség elnöke.





Fotó: K. T.