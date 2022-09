Az elnökség és a zászló bevonulásával kezdődött a tanévnyitó ünnepség az Egészségtudományi Karon Kaposváron. Idén százötvenöt első évfolyamos kezdi tanulmányait az intézményben.

– Van egy tartós betegségem, amelynek kapcsán sokat találkoztam orvosokkal. Mindannyian nagyon segítőkészek voltak. Úgy éreztem, vissza kellene adnom azt a kedvességet, amit kaptam, ezért döntöttem úgy, hogy orvosdiagnosztikát szeretnék tanulni – árulta el Farkas Csanád, aki Attalából érkezett.

– Amikor a pályaválasztást tervezték, megfontolták, hova jelentkeznek. Nyilván a szülői háttér is befolyásoló tényező volt. Az identitás, amelyet otthonról hoztak, itt is helyet kap egy csodálatos környezetben, hogy a legnehezebb hivatást megélhessék ebben a kihívásokkal teli, felfokozott világban – köszöntötte a hallgatókat Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke.

– Édesanyám is az egészségügyben dolgozik, és érdekelt ez az irány. Mindenképpen olyan dolgot szerettem volna csinálni, ami hasznos és kedvemre való – mondta Horváth Anna, aki Balatonkeneséről érkezett, hogy elmerülhessen az orvosdiagnosztika tudományában.

– Két olyan esztendőn vannak túl, amelynek kapcsán akár a felsőoktatás felét is a világjárvány befolyásolta, mégis sikeresen teljesítettek, és felvételiztek erre az egyetemre – mondta Pintér Rómeó, Kaposvár alpolgármestere, aki arra kérte a hallgatókat, vegyenek részt a város törekvésében, hogy Kaposvárt 2030-ra az egyik legegészségesebb városként tarthassák nyilván az országban.

– Mindegy, melyik képzési központba nyertek felvételt, elérhetik a kitűzött célt. Önökön múlik, hogyan fogják érezni magukat: szorgalom, akarat, kitartás alapozzák meg, hogy milyen évek állnak majd Önök előtt – hívta fel a hallgatók figyelmét Stromájer-Rácz Tímea, a kar igazgatója. Kiemelte: más képzési formában vesznek részt, mint eddig, sokan a családjuktól távol kezdik a tanévet, de az intézmény égisze alatt köttetett ismeretségek, barátságok, szerelmek élethosszig szólnak.

– Teljesen új időszaka lesz ez az életüknek, nem tapasztaltak. Nem biztos, hogy a legjobb időszakban kezdik meg a tanulmányaikat. Tavaly örömmel köszöntöttem a hallgatókat a pusztító világjárvány után. Hősiesen helyt álltak, több mint háromszázan vállaltak önkéntes tevékenységet, az ország több pontjára rendelték őket – emelte ki beszédében Ács Pongrác, dékán. Hivatástudatból, alázatból és szorgalomból jelesre vizsgáztak a hallgatók. Az első évfolyamosok idén is kihívás elé néznek, hiszen a szomszédban zajló háború és az energiaválság idején is teljesíteni kell. A hallgatók részéről a szándék már most megszületett.

– Szeretnék majd mestervizsgát tenni és klinikai laboratóriumban elhelyezkedni. Bár nem közvetlenül segítek a betegeken, az alapok a diagnosztikánál kezdődnek – mondta Iványi Nóra, aki Zalaszentbalázsról érkezett.



Határon túlra terjeszkedik az intézmény

A Pécsi Tudományegyetem tíz kara közül az Egészségtudományi Kar vehette fel idén a legtöbb hallgatót, csaknem ezerkettőszáz főt. Az intézmény részt vesz a Modern Városok Programban, amelynek kapcsán növelték a külföldi hallgatók létszámát. Ezen kívül bővítik a központok számát is. A szombathelyi, a zalaegerszegi és a kaposvári központokon kívül eddig Zomborban tartottak ápolóképzést. Idén már Székelyudvarhelyen is képeznek ápolókat és egészségügyi menedzsereket.