- Segíteni akarunk a dolgozónkon, ezért született meg ez a döntés - hangsúlyozta Szalai Gyula, a KVGY igazgatója. - Egyre magasabbak a megélhetési költségek, a dolgozók fizetésük döntő részét élelmiszerre és rezsire költik . S hamarosan megérkeznek az új gáz és villanyszámlák, ezért lehetőségeinkhez mérten segíteni szeretnénk a kollégáknak. Gazdasági vezetőnkkel egyeztettünk, s a csaknem 100 millió forintos egyszeri rezsibónuszról szóló döntés nagyjából öt perc alatt született meg. A cég első nyolc havi eredménye teszi lehetővé a juttatást.

A KVGY-nél év elején átlag 19,5 százalékkal emeltek bért, s az infláció miatt júliustól további nyolc százalékos béremelést adtak a dolgozóknak. Szalai Gyula kiemelte: annak ellenére segítenek most is, hogy rendkívül mértékben növekedtek a termelési költségeik. S nem sok jóval kecsegtetnek a következő hónapok sem: a mostanihoz képest októbertől a jövő szeptemberig tartó időszakban közel 600 százalékkal drágul a gáz ára, s januártól a villamos-energiáért a is tetemes összeget fizetnek majd. Az ipari társaság, amely pillanatnyilag közel 340 dolgozónak ad munkát, 2022-ben rekord, mintegy kilenc milliárd forint bevételre számít. Az igazgató hangsúlyozta: korábban év vége előtt adtak jutalmat, ám a dolgozóknak most van szükségük a hatékony, gyors anyagi támogatásra.

- A döntés értelmében a betanított munkások bruttó 200 ezer forintot kapnak, a szakmunkások bruttó 260 ezer forintot, míg pozíciótól függetlenül a többi alkalmazott bruttó 300 ezer forintot - közölte. - Kizárólag a KVGY alkalmazottak kaphatnak ebből a pénzből, az összeg nem jár a felmondás alatt lévő személyeknek, a próbaidőseknek, illetve a bérelt dolgozóknak. A kollégák november 10-én kapnak fizetést, a rezsibónuszt a november második felében fizetjük.

Fotós: Lang Róbert

Az ügyvezető abban bízik, hogy a rendkívüli anyagi juttatás tovább erősíti a dolgozók lojalitását a vállalathoz, s még inkább kötődnek a céghez. Szalai Gyula azt mondta: decemberben nem lesz külön jutalomfizetés, de elképzelhető, hogy tartós élelmiszer csomagot adnak majd a dolgozóknak, s ha a koronavírus-helyzet lehetővé teszi, a korábban szokásos év végi feszültségoldó partit is megtartják. Felvetésünkre, miszerint milyen béremelésre van kilátás a cégüknél jövőre, azt mondta: egyelőre nagyjából inflációkövető, 12-13 százalék körüli emelésre van lehetőség.

Visszaesés Nyugat-Európában

A KVGY számára 2022 eredményes év volt, s ez annak is köszönhető, hogy a termékeik árába beépítették az általános költségnövekedés egy részét. Egyelőre nem terveznek leépítést, de ha ha a nyugat-európiai piacon jövőre visszaesés lesz, s ez a KVGY helyzetére is kihat, akkor a változó munkaerő-gazdálkodás első körben a bérelt dolgozókat érintheti. Ők pillanatnyilag 70-en vannak.

Ellenőrzik a hőmérsékletet

A KVGY-nél elkészültek a fűtési tervek. Szalai Gyula elmondta: az irodákban várhatóan 20 Celsius fok lesz, ahol a dolgozók könnyű fizikai munkát végeznek 18 fok, míg a műanyag üzemben, ahol a technológia is fűti a csarnokot, 16 fok körüli hőmérsékletre fűtik be a termeket. Van olyan hel, ahol Wifi kapcsolat segítségével ellenőrzik a hőmérsékletet, máshol az erre kijelölt alkalmazott végzi a mérést. Várhatóan szeptember végén, október elején hirdetik ki az új rendelkezést.