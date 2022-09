– Lányok számára is szórakoztató ez a küzdelem, örülök, hogy itt lehetek – mondta a rajt előtt Táskai Nikoletta, a fonyódi Bacsák György Technikum és Szakképzőiskola diákja. – A versenyen előírás, hogy a csapatokban lány is legyen.

Fotós: Muzslay Péter

A fonyódiak felkészítő tanára, Katona-Kiss Erzsébet szerint sportos és összetartó a csapatuk, ami az erőpróbán előnyt jelent. Lóki Ferenc alezredes, a Magyar Honvédség kaposvári 7. Hadkiegészítő és Toborzó Központjának parancsnoka nyitotta meg a versenyt, ahol a kamaszok tudását nemcsak labirintus futásban, távbecslésben vagy a céllövészetben tesztelték, hanem honvédelmi totóban is értékelték.

– Figyelem, rajt! – szólt a parancs, s a siófoki Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium diákjai rögtön nekiiramodtak a távnak. Bár a vizes, csúszós fű miatt a szokásosnál is jobban kellett vigyázni, a fiatalok futásban, kézigránát hajításban is jeleskedtek. A 17 éves Németh Barna szerint a lőszerláda és a hordágy cipelése igazi erőpróbát jelentett.

Fotós: Muzslay Péter

A Gősi Georgina, Bájer Martin, Boga Martin és Nagy Levente alkotta KSZC tabi Rudnai Gyula Szakképző Iskola csapata a térképen épp egy hegyet jelölt be. Oktatójuk, Nán Jenő azt mondta: elégedett a diákjaival.

– Céllövéskor nem szabad kapkodni, figyelni kell a levegővételre – mondta Csonka Márió, a marcali Hikman Béla Szakképző Iskola tanulója. – Nehezek a feladatok, igazi kihívás mindegyik.

Fotós: Muzslay Péter

A 25. Klapka György lövészdandár elhelyezkedésén kívül a biológiai fegyverek alkalmazását tiltó egyezmény időpontját is jól tippelték meg a honvédelmi totó kitöltői, s az egészségügyi kérdésekre is záporoztak a jó válaszok. Klisz Tibor, a KSZC nagyatádi szakképző iskola oktatója szerint diákjai a váltófutásban és lövészetben is kitettek magukért.

A somogyzsitfai Széchenyi Zsigmond mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola végzett az első helyen, második a KSZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum, a dobogón őket követte – holtversenyben – a siófoki Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium, illetve a fonyódi Bacsák György Technikum és Szakképző iskola csapata.