A vadásztársaság a közösségi oldalán tett közzé a különleges vadászatot. A kapitális bika méreteit jól jellemzi, hogy a frissen kifőzött trófeájának tömege 13,81 kilogramm volt.

A sikeres kilövésről így számolt be a közösségi oldalon a vadász: – A vadföld közelében cserkeltünk, addigra már ott voltak a szarvasok is. Kísérőmmel, Kovács Tamással óvatosan, a fák takarásában közelítettük meg a lest. Csendben elhelyezkedtünk és figyeltük az eseményeket. A tarvadak társaságában több fiatal agancsost láttunk, melyek legelésztek, lefeküdtek, napoztak. Időközben a tehenek beljebb mentek az erdőbe, majd ahogy jött az este, egyre intenzívebb lett a bőgés. Izgatott voltam, mert négy bika is bőgött a közelben, egymásnak válaszolgattak. Az általam elejtett agancsos lépett ki elsőnek a vadföldre. Miután kísérőm engedélyt adott a lövésre, kb. 100 méterről lőttem a bikára. Köszönöm az élményt kísérőmnek, mindig örömmel jövök Nagysallérba!