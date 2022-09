Szombaton reggel hét óra után nem csak a szakadó eső törte meg a Gyertyánosi-tó víztükrét, hiszen a női horgászverseny részvevőinek alapozó etetése alatt is csobbantak a gombócok és egyéb szemes csalogató anyagot, a minél jobb fogás érdekében. A kopoltyúsok étvágyára nem is lehetett panasz, az ötórás versenyen összesen 225 kiló hal akadt horogra. A verseny végéhez közeledve két nagyobb uszonyost is sikerült mérlegelni. Dr. Rákóczi Dóra egy nyolc kilós amurt fárasztott húsz percen keresztül, melyet feeder módszerrel, fokhagymás csalival fogott. A horgászhölgy elárulta, hogy csak ezekre a versenyekre készül, egyébként nem szokott horgászni, ám így is húsz kilós összsúllyal zárta a versenyt, éppen lemaradva a szektorelsőségről.