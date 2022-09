Arról még nyár elején számoltunk be, hogy egy fiú kizuhant a fesztiválon felállított óriáskerékből. A fiatal 15-20 méter magasból zuhant a földre, a zuhanást egy fa tompította. A rendezvényről a Kaposi Mór Kórházba szállították a fiút, aki gerincműtéten esett át és ezt követően közösségi oldalon jelentkezett be, ahol elmondta a követőinek jól van.

Azonban most a megsegítésére online gyűjtést indítottak, ugyanis Áron kerekesszékbe került. Erről Kiss Gergely vízilabdázó is közzétett egy felhívást, amelyben azt írta, hogy a szerencsétlenül járt fiatal egy olyan társasházban lakik, ahol nincs lift. Egy székliftre lenne szüksége, amelynek megépítése 2,7 millió forinttól kezdődik. A felhívást több vízilabdázó is megosztotta.