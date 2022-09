Amikor utolértük, éppen Sántoson járt helyszíni szemlén Horváth László simonfai címzetes főjegyző, ahonnan sok igénylés érkezett. Vidéken ugyanis gyakoriak a kétgenerációs családi házak, mert a 80-as években jórészt ezek váltották fel a hagyományos Kádár-kockákat. Sántoson különösen kedvelt volt ez az építkezési forma. A simonfai körjegyzőségen eddig összesen 15 igénylést dolgoztak fel.

– Kis létszámban tudunk dolgozni, de ha máshogy nem megy, megoldjuk túlórában – mondta Horváth László. – Derült égből villámcsapásként ért bennünket, hogy 14-én lépett életbe a kormányrendelet, és másnap már elöntöttek bennünket a kérelmek.

Folyamatosan érkeznek a kérelmek, erősítette meg Mészáros Renáta kaposmérői jegyző. Nyolc napja van a jegyzőknek, hogy a hatósági bizonyítványt kiállítsa, ezt megelőzi a helyszíni ellenőrzés, hogy a feltételek fennállnak-e. A jogszabály rögzíti, hogy mi a lakás fogalma, feltétel, hogy legyen benne külön konyha vagy főzőfülke, fürdőszoba. Az igazolás arra szól, hogy egy házon belül vagy egy udvarban, egy ingatlanon minimum két vagy maximum négy lakóegység van. A társasházakat, lakásszövetkezeteket kizárja a szabályozás. Van kérelem, amelyik ikerházra szól, van ház külön bejáratokkal, de van példa arra is, hogy egy bejáraton át közelíthető meg az emeleti vagy az alagsori lakás. Ilyenkor azt is megvizsgálják, hogy a helyi rendelet szerint a külön lakóegységekre kirótt kommunális adó befizetésével minden rendben van-e, tette hozzá Mészáros Renáta. Csak Kaposmérőből 15-20 kérelem érkezett eddig, de a körjegyzőséghez tartozik Kaposújlak, Kaposfő, Kiskorpád, Jákó, Somodor és Somogyaszaló. Ezekről a településekről is sok a kérelmező.

A városokban sem más a helyzet. Nagyatádon mintegy tízezren élnek ötezer háztartásban, felük családi házban, és ezek öt-tíz százaléka többgenerációs épület. A jegyzőségen az egyik műszaki végzettségű ügyintéző feladata a kérelmek feldolgozása. Az eljárásrendünkben az szerepel, hogy minden esetben helyszíni szemlét tartunk, felelte kérdésünkre Kovács Ildikó jegyző. Az ügyfelek a kérelemhez lehetőség szerint adjanak be alaprajzot, és bár nincs kötelező kérelemnyomtatvány, de készítettek egy mintát, hogy megkönnyítsék a nagyatádi ügyfelek dolgát.

Szűkre szabott a nyolcnapos határidő a feldolgozáshoz

Szűkös a többgenerációs családi házak rezsitámogatásához szükséges igazolás kiadásához adott nyolcnapos határidő, nyilatkozta a Pénzcentrumnak Tóth János, a Jegyzők Országos Szövetségének elnöke. Mint kifejtette, ha egy kérelem esetében egyértelmű a helyzet, az is nagyjából egy óra munkát jelent nekik, ha pedig ki kell menni ellenőrizni, akkor egyszerre két kolléga is kieshet a munkából. Somogyban az általunk megkérdezett jegyzők eddig mindent rendben találtak a helyszíni ellenőrzéseken. Arról nincs információjuk, mi lesz azokkal, akik nem valós adatokat szolgáltatnak. Mint mondták, ők csak kiállítják a hatósági bizonyítványt, ha minden megfelel a feltételeknek, de hogy a szolgáltató mit kezd az igazolásokkal, az nem az ő dolguk.