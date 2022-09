Tanodai felvételit szervez a kaposvári Roxínház. A társulat szeptember 12-én, hétfőn, 17 órától várja az érdeklődőket a Somssich Pál utcai székházban. Pintér Kata a Roxínház rendezője elmondta: 6 és 14 év közötti gyerekek jelentkezését várják. Nem feltétlenül olyan ifjakat keresnek, akiknek van már előképzettsége. A felvételi meghallgatáson felmérik a jelentkezők mozgáskoordinációját, megnézik milyen a ritmusérzékük, és ha kedvük van, akkor énekelhetnek, szavalhatnak is. A tanodában a képességfejlesztés mellett, személyiségfejlesztés is zajlik. A tapasztalatok szerint a színjátszás által a fiatalok felszabadultabbak, határozottabbak lesznek, jobban ki mernek állni magukért és az iskolában is bátrabban felelnek. A tanoda felmenő rendszerben működik. Az ügyesebb és színpadképesebb 8–10 éves gyerekek akár már előadásokban is szerepelhetnek, néhány év múlva pedig főszerep is juthat nekik. A társulat rendezője hozzátette, később a középiskolás diákoknak is szerveznek majd meghallgatást.



Fotós: Lang Róbert

