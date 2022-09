A 15 évvel ezelőtti lehetőségekhez képest mára sokat javultak a stroke-betegek kilátásai. Ez nemcsak a korai felismerésnek tudható be, hanem a katéteres érrög-eltávolítás alkalmazásának is, amely – ahogy Vajda Zsolt, a kongresszus szervezője elmondta – az egyik leghatékonyabb orvosi beavatkozás a modern medicinában. – Ezzel közel minden második beteget meg tudunk gyógyítani egy olyan betegségből, ami után korábban az emberek 10 százaléka tudott normális életet élni, míg 90 százalékuk vagy rokkant maradt, vagy elvesztettük. Mára a stroke-betegek közel fele önellátó életet élhet és akár visszatérhet a munkájához is – emelte ki a Magyar Stroke Társaság 16. kongresszusát összehívó Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház orvosa. – A katéteres eljárás fejlődésének köszönhető az is, hogy az úgynevezett aranyórák kitolódtak, ma már a 3 vagy 6 óra helyett akár 24 órán belül is gyorsan és hatékonyan ki lehet nyitni az elzáródott eret, így az agyi keringés helyreállítható és az agyszövet funkciója is helyreáll.

A csütörtökön kezdődött, háromnapos szakmai eseményen olyan témák is szerepet kapnak, mint a rehabilitáció, a robotika vagy a mesterséges intelligencia alkalmazása a stroke-ellátásban. Utóbbi szerepe nemcsak a képalkotó eljárások terén fontos, hanem a betegségek felismerésében is segít, hiszen a gép a kamerával rögzített tünetek alapján, az orvoshoz hasonlóan, képes nagyon gyors diagnózist adni. Felismeri a betegséget, megállapítja, hogy hol tart a folyamat és van-e értelme a beavatkozásnak. A mesterséges intelligencia alkalmazása az orvosok döntéseinek támogatása mellett a betegek növekvő száma miatt is fontos tényező. Ahogy azt Vajda Zsolt is elmondta, a stroke a társadalom szempontjából a legdrágább betegség. Egyéni és családi tragédia, emellett az egészségbiztosításnak is sokba kerül, ha a beteg ápolásra szorul.

A kongresszuson Moizs Mariann, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója az egészségkultúra, az egészségmegőrzés és az egészségkommunikáció szerepét hangsúlyozta, amin javítani kell. Mint mondta, a stroke-ellátás szempontjából idehaza az infrastrukturális ellátottság és a szakma is nagyon jó, ugyanakkor szükség volna egy országos stroke-hálózat létrehozásra, de kiemelt cél az egészségben töltött élet­évek számának emelése is, ami többek között népegészségügyi feladat.

Fontos, hogy bármilyen kis tünet esetén a beteg időben jelentkezzen orvosánál, kerüljön speciális stroke-centrumba.