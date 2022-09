Egyszerre több beruházás is zajlik Kaposfőn. Az Ady Endre utcát a napokban kezdték el felújítani. Ábel Melinda, a település polgármestere érdeklődésünkre elmondta, a beruházásra a vidékfejlesztési programban mintegy 80 millió forintot nyert az önkormányzat, amihez több mint ötmillió forint önerőt is hozzátett. A felújításra nagy szükség van, mert az utca egyik része betonos, a másik fele földút. A több mint egy kilométeres szakasz korszerűsítése várhatóan novemberre készül el.

A tornacsarnokon is dolgoznak a szakemberek. A létesítmény a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 63 millió forintos támogatásából újul meg. A polgármester elmondta, a régi kazánt és a nyílászárókat kicserélik, valamint szigetelik az épületet. A felújítás után jelentős energiamennyiséget takarítanak majd meg. A munkálatokkal december 15-ig kell végeznie a kivitelezőnek.