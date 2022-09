A parkolóautomata is többször esik távolabb az intézményektől, gyerekkel, táskával nehézkes még azt is felkeresni. Talán ezt a helyzetet ismerte fel a Kaposvár közgyűlése. Most vált aktuálissá a júniusi döntés, amelynek értelmében "Kölyökbérletet", vagyis kedvezményes parkolásra jogosító bérletet válthatnak az intézménybe járó gyermekek közeli hozzátartozói. Mindezt havonta alig egy százasért tehetik meg, a bérlet ára ugyanis 1100 Ft egy évre. Az igényléséhez szükséges intézménylátogatási igazolást benyújtani, amelynél azt is érdemes figyelembe venni, hogy a negyedik befejezett tanévig igényelhető. A bérlet az intézmény nyitvatartási napjain, az azt közvetlenül körülhatároló utcákra érvényes, reggel 9 óráig, illetve délután 15 és 17:30 óra között.