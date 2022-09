Elkezdték felújítani a bolhási református templomot a napokban. A beruházás első ütemére az egyházközség összesen tizenötmillió forint támogatást nyert a Bethlen Gábor alapkezelő pályázatán.

Szabó Bence László, Bolhás polgármestere érdeklődésünkre elmondta, a templom lábazatát újítják fel és két méter magasságig szigetelik az épületet. A régi tetőt is lecserélik, új léceket szögelnek fel és új cseréppel fedik majd a templomot.

A polgármester kiemelte, nagyon vizesedtek a falak, ezért rendkívül fontos volt már felújítani a templomot. A beruházáshoz a település is hozzájárult. A pályázatírás költségének felét, 150 ezer forintot fizetett az önkormányzat. A kivitelező várhatóan szeptember végéig befejezi a korszerűsítést, addig az istentiszteleti alkalmakat a parókiaépületben tartják meg vasárnaponként. Szabó Bence László hozzátette: a templomtornyot is szeretnék felújítani a reformátusok, ezért a következő pályázati időszakban ehhez szeretnének majd segítséget kérni.





