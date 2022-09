Hatalmas, öklömnyi burgonyák teremtek az idén Kálmán Árpádné tapsonyi kertjében, és ennek bizonyítékaként fényképeket is küldött szerkesztőségünknek. A mérlegen jól kivehető, hogy 90, 85 és 70 dekás krumplikat takarítottak be a rekordaszályos évben. A családnak két kertnyi területe van, ahol évek óta burgonyát termesztenek.

– Reggel és este öntöztünk egy-egy órát, a locsolóberendezés körbeszórta a vizet, nem szomjaztak a növények – mondta Kálmán Árpádné, aki a helyi önkormányzatnál dolgozik, és csak másodállásban foglalkozik a kiskerttel. – Tizenöt éve foglalkozunk burgonyával, a faluban és a környéken keresik a termésünket. Minden évben hozunk új vetőmagot, de szoktunk a saját termésből is ültetni. Balatoni rózsa fajtával kísérleteztünk. Minden évben szép a krumplink, ilyen szempontból az idei év nem volt kiugró. Sokat segít az agrármérnök végzettségű fiam, aki még a Kaposvári Egyetemen tanulta a mezőgazdasági technológiákat.

A nagy krumplinak a konyhák jobban örülnek, mint a kicsinek, mert könnyebb pucolni. Az óriási burgonyákból egyelőre nem lett sült krumpli, mert a gazdaasszony eltette emlékbe. Egy átlagos krumplinak jóval kisebbnek kellene lennie, de Kálmánék termésének szinte nincs apraja, erősítette meg Fábos István, tapsonyi polgármester, aki hozzátette, hogy az idén nem panaszkodtak a gazdák, mert náluk mindig volt eső, amikor nagyon kellett.