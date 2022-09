Kutatók Éjszakája 2022. szeptember 30.

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központ

Program tervezet

Regisztrációt nem igénylő programok

Aula

08.00 - 18.00: Egészségsarok

Ellenőrizd mennyire vagy egészséges! Töltsd ki egészség- kvízünket! Lehetőséged van testsúly, testmagasság mérésére, testzsírszázalék és BMI meghatározásra, vérnyomás és vércukormérésre.

08.00 – 20:00: Vizsgáljunk sejteket! Interaktív mikroszkópozás.

A szemmel nem látható világot láthatóvá tesszük neked.

Különböző témakörökben összeállított minták növényi, állati és emberi sejteket, szövet metszeteket tartalmaznak, melyekből megismerhetővé válik sejtjeink működése.

Te is készíthetsz növényi nyúzatot! Sikerül a telefonoddal jó felvételt készíteni? Töltsd fel, mert a legszebb fotót feltöltő ajándékot kap!

08:00-20:00 Kalandozzunk a természet- és az egészségtudomány területein!

1. Papucsállatka-vadászat

A papucsállatka nagyon gyors egysejtű. Igazán nehéz befogni. Ha neked sikerül, és megfogsz egy példányt, ami látszik is a mikroszkóp alatt, akkor igazi vadász vagy!

2. Gyógynövények-gyógyteák-VARÁZSLÉFŐZET

Tudtad, hogy a gyógynövények hatással lehetnek különféle baktériumokra és gombákra? Gátolják szaporodásukat, és el is pusztíthatják őket. Nézd meg, ezt hogyan lehet megvizsgálni!

A gyógynövényekből készült főzetet nagyon régóta fogyasztják az emberek. Nem mindegy azonban, hogy a növények mely részét fogyasztjuk, és azt hogyan készítjük el. Az analitikusaink ezt is megvizsgálták! Gyere, kóstolj hideg áztatással, meleg áztatással és forralással készült főzeteket!

3. Vicces képalkotás. Amikor a radiográfusok is fáradtak…J Gyere és nézz vicces RTG és MRI felvételeket

Mit látsz a képeken? Felismered?

4. Találd meg a feltalálóhoz tartozó nevet!

Vajon felismered a híres feltalálókat? Miről híresek? Ennek kitalálásában egy kvíz is segít!

5. Mikrolények körülöttünk

Miért kell kezet mosni és vigyázni a tisztaságra? Szerinted a bevásárló kocsi tiszta? Megnézted már alaposabban a kilincset, vagy a számítógép billentyűzetét? Esetleg a telefonod előlapját?

Itt láthatod azt is, hogy mi van a kezeden akkor, ha nem mosod meg, akkor ha szappant is használsz, és akkor ha fertőtlenítőt is.

Nézd meg, hogy a környezeti izolálás során mit gyűjtöttünk össze a Petri –csészékben!

Egy UV lámpa segítségével kezeid tisztaságát is ellenőrizheted!

6. Játszunk óriás társast óriási dobókockával!

Minden mezőn kérdésre kell válaszolnod, vagy feladatot kell elvégezned! Legyél ügyes biológiából, kémiából, fizikából, egészségtanbólJ

7. Tesztelt érzékszerveidet!

Ismerd meg mind az 5 érzékszerved: látás, hallás, tapintás, szaglás és ízérzékelés. Nézd meg az anatómiai mulázsok segítségével hogyan néznek ki ezek a szervek, milyen a felépítésük. Teszteld, a tied hogyan működik!

8. Legyél igazi helyszínelő!

Bűntény történt, vagy baleset? Gyűjtsd össze a bizonyítékokat, használd a laboreszközöket, és derítsd ki, hogy ki volt a tettes!

(Családi, vagy csapatjáték)

9. Memóriajáték, keresztrejtvény, színezők várnak!

14:00-17:00: Véradás (Magyar Vöröskereszt)

Adj vért és ments meg 3 életet! A Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetének munkatársai várják az önkéntes véradókat.

KÖNYVTÁR OLVASÓTEREM

Társasjáték, totó – MARADÉK NÉLKÜL témakörben

10:00 Előadó: Dr. Nagy István

"Minőség a közétkeztetésben - A NÉBIH törekvései és tapasztalatai a közétkeztetés javítása terén"

09.00-16.00 Előadó: Kiss Ágnes

Aromaterápia a mindennapokban

Lázas a gyermekem mit tegyek vele

13:00 - Társasjáték kuckó

Különféle társasok kipróbálása

8.00 – 18.00: Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

1. Boldogságóra – ízelítő, ismertető. Boldogságprojekt.

Melyek a tudósok által leghatékonyabbnak talált boldogságfokozó eszközök?

Általános ismertető. Kérdőív.

Ajánlott általános iskola alsó tagozattól.

2. Dohányzás megelőzés:

a. HÉSZ – Hordozható Érintőképernyős Számítógép - prevenciós játékokkal. Folyamatos használat lehetősége a rendezvényen. Ajánlott óvodás kortól.

b. A dohányzás ártalmainak bemutatása egy élethű, szétszedhető demonstrációs bábu segítségével. Ajánlott általános iskola felső tagozattól. Csoportos időbeosztással.

3. Rémisztő kezek. E - BUG program. A helyes kézmosás játékos oktatása UV lámpa és UV krém segítségével, egyéb játékok.

Ajánlott általános iskola alsó tagozattól.

4. Kémia Biztonsági Oktató Program. Jelfelismerő oktató játék.

Ajánlott óvodás kortól.

5. Egészség szervekről – szervekre.

Játék és totó.

Az egészség megőrzés az anatómiai alapismeretek segítségével.

Ajánlott általános iskola felső tagozat és középiskolás diákok részére.

13:00-20:00: Játszóház - Gyermekmegőrzés

Csillámtetoválás minden mennyiségben. Kézműves foglalkozás az újrahasznosítás jegyében.

Gyermekmegőrzést is biztosítunk, ameddig a szülők részt vesznek a programokon.

Regisztrációhoz kötött programok

Demonstrációs termek/ laborok







8:00-20:00: „Az vagy, amit megeszel – avagy élelmiszereink hatásai az egészségünkre!” (József Tibor)

10-es labor

A programok indulása: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Az elfogyasztott élelmiszereink és italaink mennyisége és minősége befolyásolja mindennapjainkat, és jelzi életminőségünket is. Ezért javasolt alaposan megválasztani a megfelelő termékeket a boltok polcain.

…Szénhidrátok, fehérjék, zsírok: milyen a jó reggeli ? – Miből mennyit szabad bevinni ?

Kávé, tea, kakaó: mind a három nagyon jó ?!

Energiaital, üdítők, és alkohol – de oltja a szomjunkat is vajon ?

Több vitamin és antioxidáns – a hosszabb, egészségesebb élet a releváns!

Érdekes kémiai kísérletek várnak élelmiszereinkkel! Ideálisan 10-12 fős csoportok jelentkezhetnek, osztályok is jöhetnek.

8:00-20:00: „Egyszerű, de nagyszerű” – látványos kémiai kísérletek (Wang Viktória)

13-as labor

A programok indulása: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Az érdeklődők látványos és érdekes kémiai kísérletekkel ismerkedhetnek meg, amelynek célja, hogy bemutassa a természettudományok és a kémia különböző oldalait. A közönség az előadókkal együtt interkatívan vesz részt a gyakorlati kivitelezésben.

Szivárvány kísérlet – m&m’s és a víz

Elefánt fogkrém – a hidrogén-peroxid bomlása

Mi az a száraz jég és mi történik, ha vízbe rakjuk?

Lángfestés (bemutató)

10:00-19:00: Mindenki motoros - a szív anatómiája és működése (Stromájer Gábor)

II-es labor

Miért nevezik a keringési rendszer központját a köznyelvben motornak? Felfedezhető-e bármiféle hasonlóság a belsőégésű motorok és a szív működése között? Szív, sűrít, gyújt és kipufog? Volt egy Otto nevezetű mérnöknek anatómiai vagy élettani tapasztalata mielőtt megalkotta a róla elnevezett motort? Ezekre a kérdésekre keressük a választ marhaszív és egy Harley-Davidson segítségévelJ

A programok indulása: 9:00, 11:00, 15:00, 19:00 (12 fő)

10:00-16:45: Elsősegélynyújtás szakszerűen, látványos sebimitációval (I. előadó, maximum 15 fő) Magyar

Vöröskereszt

Segítünk, hogy segíthess másoknak! A Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetének képzett imitátorai által vezetett program keretében szakszerű újraélesztést, elsősegélynyújtást, tanulhatsz. Továbbá élethű, látványos sebimitációk részese lehetsz, ha otthon megengedik. J

A foglalkozások kezdése:

10:00-10:45

11:00-11:45

12:00-12:45

14:00-14:45

15:00-15:45

10:00-19:00: Babázzunk együtt

(BORNEMISZA ÁGNES )

Szűrőszoba, tessék belépni…(130. sz. demonstrációs terem, maximum 10 fő)

érzékszervi szűrővizsgálatok (látás, hallás, tapintás) kipróbálása

méhnyakszűrés, mell és heredaganat önvizsgálatának bemutatása.

Középiskolás kortól ajánlott!

Gólya hozza? (117. sz. demonstrációs terem, maximum 12 fő)

Magzati fejlődés állomásai, újszülött gondozása, szoptatás lépései

Édes teher (121. sz. terem, maximum 10 fő)

Várandós szimuláció

10:00-19:00: Szuri-Muri (Varga Bernadett)

Ha szeretnéd kipróbálni, hogyan kell injekciót beadni vagy érdekel a vérvétel folyamata, demonstrációs eszközökön megmutatjuk neked és ki is próbálhatod, ha szeretnéd!

12 éves kortól

14:00 - 18:00 Érdekes előadások az egészségtudományokból

14:00 Walter Norbert - Modern képalkotó technikák

Az orvosi képalkotás hatalmas fejlődésen ment keresztül. Ma csúcstechnológiát alkalmazó képalkotó berendezésekkel készülnek felvételek és leletek a világon és a fejlesztés nem áll meg, egyre pontosabb, részletgazdagabb képeket tudunk nyújtani. Bemutatjuk a tudomány múltját, jelenét és jövőjét az érdeklődő közönség számára.

14:30 Miovecz Ádám - Gyorsul az elektron, ki tudja hol áll meg, mit hogyan talál el...

Az előadás betekintést nyújt a mai modern sugárterápiába: légzésvezérelt magas precizitású, nagy dózisú kezelésektől egészen az állati sugárterápiáig.

15:00 Dr. Lakosi Ferenc - Mit jelent radioterápiás szakasszisztensnek lenni napjainkban?

Mini-interjúk tükrében mutatjuk be a szakma sokszínűségét.

15:30 Fiola Tamás Ferenc - PET, PET/CT szerepe a diagnosztikában

A korszerű diagnosztika egyik legmodernebb képalkotó modalitása kerül bemutatásra, mely jelentősen befolyásolja a betegutakat.

16:00 Dr. Sipos Dávid - Mesterséges intelligencia szerepe a primer akut ischaemiás stroke diagnosztikájában

A mesterséges intelligencia rohamos fejlődése a diagnosztikai algoritmusokban is megmutatkozik. Az előadás célja átfogó képet adni a primer akut ischaemiás stroke diagnózisának felállításáról.

17:00 Dr. Szőke Henrik - LázBarát Program: A láz mint hasznos erőforrás - Egy régi téma újra gondolva a modern kutatások reflektorfényében - MEF kísérőprogramja