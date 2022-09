A Kapos Coop Zrt. kaposfüredi üzletében már egy csemegehűtővel és hűtőládával kevesebbet üzemeltetnek. Bár kisebb helyen árulnak felvágottat, de továbbra is akkora választékot igyekeznek kínálni a hústermékből, mint eddig.

– Üzletünket a nyáron újították fel, a fejünk felett már napelem van – mondta Szentgyörgyi Edit boltvezető. – S egyúttal kicserélték a műanyag nyílászárókat is.

A cégnél a héten szakmai megbeszélést tartottak, ahol az energetikai kérdésekről is szó esett. Szunyog Csaba, a Kapos Coop Zrt. ügyvezetője hangsúlyozta: energiaköltségeik hamarosan akár a 4-5-szörösére is emelkedhetnek. A villamos energiára csaknem háromszor annyit költenek, mint földgázra, s ez folyamatos kiadást jelent számukra. A költségek és bevétel alakulására folyamatosan figyelni kell. A csökkenő forgalom miatt legutóbb – szeptemberben – az eddei boltjukat zárták be, nyár végén a két göllei közül az egyikre került lakat.

Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője lapunkat arról tájékoztatta, hogy a Spar Magyarország fenntarthatósági stratégiájának szerves része a környezettudatos üzemeltetési megoldások működtetése. Ez a célkitűzés nem új keletű, a vállalatuknál többéves múltra tekint vissza az energiahatékonyságot fókuszba helyező hozzáállás. Kiemelt néhány megoldást is, LED-lámpákat használnak, napelemeket alkalmaznak az energiaellátáshoz. Odafigyelnek a hűtőajtók pontos záródására.



Hatalmas kiadástöbblettel számolnak az üzletláncok és a kisboltok is



– A húst folyamatosan hűteni kell, de a boltban állandóan szükség van a világításra és fűtésre is – mondta Szántó József, nagybajomi kereskedő. – A 85 négyzetméteres húsüzletünkben a két eladónk egy időben tizenöt vevőt tud kiszolgálni. Szántó József azt mondta, szerencsére tavaly korszerűsítették a világítórendszert és új hűtőpultot is vásárolt. A költségek nagyjából 50–60 százalékos növekedése azonban számottevő kiadást jelent októbertől. Olyat is hallott, hogy egyesek úgy próbálnak takarékoskodni a költségekkel, hogy egy napra bezárnak.

– Szállítás, hűtés, világítás: a kiadások növekedése komoly gondot jelent, az energiaköltségek akár 8–10-szeresére is nőhetnek – emelte ki Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója. – A legtöbb cégnél december 31-én járnak le az energetikai szerződések, de sok helyen már most jóval többet fordítanak az üzletek fenntartására, mint korábban. A CBA-hoz országosan 1968 üzlet tartozik. Fodor Attila szerint hosszú távon is fontos az energia-hatékonyság növelése. Így azoknál a boltoknál, ahol erre lehetőség nyílik, napelemrendszert építenek ki vagy a nyitott hűtőkre ajtót, illetve plexit szerelnek fel, részben így próbálnak takarékoskodni.