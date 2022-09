A hazánkba szeptemberben megérkezett oltóanyag egyadagos, és kizárólag emlékeztető oltásra kapott uniós engedélyt.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály járványügyi osztályának tájékoztatása szerint megyénkben a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház oltópontja továbbra is minden héten, kedden és pénteken végzi a Covid–19-fertőzés elleni immunizációt.

Keddi napokon kizárólag az EESZT időpontfoglaló rendszerén keresztül, foglalással lehet igényelni az oltást. Pénteki napokon 9 órától 12 óráig és 13 órától 19 óráig időpontfoglalás nélkül is lehet oltásra jelentkezni.

A kórházi oltóponton emlékeztető oltások mellett továbbra is kérhető a Covid–19-fertőzés elleni alapimmunizáció is.

Arról is tájékoztatták lapunkat, hogy az oltópont valamennyi, hazánkban elérhető vakcinával – Pfizer Comir­naty-felnőtt- és -gyermekvakcina, omikron BA.1 vírusvariáns elleni vakcina, Janssen- és Sinopharm-vakcinák – rendelkezik. Az alapimmunizálást követő első és második megerősítő oltás továbbra is mindenkinek ajánlott, aki legalább 4 hónapja kapta meg az előző oltásukat. A megerősítő oltás típusáról az oltóorvos dönthet. MW