Fonott bevásárló kosarak, fás tárolók, kenyérkosarak és szőnyegporolók. Margit néni a kaposmérői bolt előtt kínálta szebbnél-szebb portékáit. - Családi hagyomány a kosárfonás, szüleimtől és férjemtől tanultam, a vesszőt is én főzöm, nézze meg a kezeimet – mondta el a 81 éves nyugdíjas.

Hozzátette: 23 éven át Kaposváron lakott, most pedig Barcsról ingázik hetente több alkalommal. – Busszal jövök, azzal hozom a fonott termékeket, ez a bevásárlókosár kiszolgálja az embert, legalább harminc évig ilyen marad – mutatta portékáit.

Margit néni hetente többször felbuszozik Barcsról.

Fotós: Lang R.

Az asszony kiemelte: egyre kevesebben foglalkoznak már kosárfonással, régen apáról fiúra, anyáról lányra szállt a kézműves mesterség. Somogy megyében még Kelevízen foglalkoznak a közmunkaprogram keretében kosárfonással.

Jelenleg is több közmunkás végez kosárfonó tanfolyamot. Már a vessző nagy részét is maguk termelik meg ültetvényükön. A kosarakba színes béléseket is varrnak, ősszel a legtöbben a terménytároló fonott kosarat keresik náluk.