Hatékony együttműködés, értékfeltárás és közösségépítés voltak a témái annak a gyülekezeti műhelymunkának Kilitiben, melyet Ficsor Gábor Andor hivatás- és vállalkozói coach vezetett. A balatonkiliti református egyházközség elöljáróinak a 24 éves lelkipásztori tapasztalattal rendelkező „vendég” azt hangsúlyozta, hogy az értékek útjelzők, melyek segítenek a célok elérésében.

Hozzátette: egy gyülekezet presbitériuma értékek mentén hozza meg döntéseit, azok mentén végzi munkáját. Nemcsak alapvető keresztyén értékrendről esett szó, hanem arról is, hogyan tudnak hatékonyan együttműködni. Ha az adott közösség tudatosan felvállalja, mit vár el tagjaitól, illetve mit tart követendőnek, akkor az motiváló lehet mindenki számára – emelte ki. Jézust idézve mondta: „amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük”. Tehát csak azt várhatjuk el másoktól, amit saját magunk is vallunk és gyakorolunk. Az összejövetelen beszélgetés tárgya volt a közelgő népszámlálás és a jövőre esedékes presbiteri tisztújítás.