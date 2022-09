Kora reggel húzták ki a hálót a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. halászai szerdán. Az úgynevezett tanyából szákokkal szedték ki a halakat, amelyeket faj, méret és korosztály szerint szétválogattak. Ezúttal a háromnyaras pontyok kerültek a szállító járműbe. Az oxigénnel dúsított tárolókban utaztak a halak a Balatonig.

– A horgászok a megszokott minőségű és mennyiségű haltelepítésekre számíthatnak, azonban idén a korábbinál kevesebb helyszínen zajlanak majd a telepítések – mondta el Nagy Gábor, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászati ágazatvezetője.

Fotós: Németh Levente

Erre azért van szükség, tette hozzá, mert a magas üzemanyagárak miatt megnövekedett szállítási költség, másodsorban a Balaton alacsony vízállása következtében néhány telepítési helyszínen olyan sekély a víz, amely nem tenné lehetővé a halak biztonságos leengedését. Ezek a halak már foghatóak, de a balatoni horgászrend szerint a telepítés helyétől 200 méteres távolságon belül nem lehet horgászni. – Háromszáz tonna az éves pontytelepítési kötelezettségünk, jelenleg 48 tonnát sikerült eddig ebből megvalósítani – mondta el Nagy Gábor.

Fotós: Németh Levente

Hozzátette: a jelenlegi őszi időjárás ideális a lehalászáshoz, viszont az alacsony vízállás miatt a tó nem minden helyszínére tudnak telepíteni. Ugyanúgy, mint az agrárium más területein, a halászati ágazat is megérzi a költségek emelkedését. – Nagy mértékben drágultak az üzemanyag és takarmány költségeink, ráadásul az aszály miatt megcsappant a termőterületünk, egyelőre azt látjuk, hogy tavalyhoz képest valamennyivel kevesebb halat tudtunk termelni, azt viszont drágábban, de a kötelezettségeinket így is teljesíteni tudjuk – mondta el Nagy Gábor.

A szakember megjegyezte: a korábbi évek gyakorlatának megfelelően honlapjukon napról-napra beszámolnak a haltelepítések aktuális mennyiségeiről. Sokszor a horgászok is ellátogatnak a telepítések helyszíneire. Egészen lefagyásig szinte minden nap telepítenek halakat a Balatonba. Azt tapasztalják, évek óta nő a tavon a horgászók száma. – Idén is horgászjegy forgalomnövekedésről beszélhetünk, leginkább a behúzós (bojlis) jegyek forgalma emelkedett meg, várhatóan idén év végére is közel kilencvenezer eladott horgászjeggyel számolhatunk majd – emelte ki a horgászati ágazatvezető.

Megyeszerte megkezdődtek a lehalászások

Megkezdődtek az őszi lehalászások a Tógazda Zrt.-nél. is. A napokban Mikében, a közeljövőben pedig Nagyberkiben fogják a pontyokat begyűjteni. Szabó Attila, a vállalat halászmestere elmondta: elsősorban pontyok utaznak, amelyeket horgászegyesületeknek adnak el, de már kereskedők is érkeznek hozzájuk a halakért. Azokról a tavakról, ahol halásznak, leengedik a vizet, bíznak abban, hogy ősszel és télen több lesz a csapadék, ugyanis az elmúlt másfél év aszályos időjárása nem tett jót az ágazatnak.