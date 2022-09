A hagyományokhoz híven idén is lovas fogatok és tenyészállatok felvonulásával kezdődött a Kaposvári Egyetemi Napok (KÁN). Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektora köszöntőjében kiemelte: a KÁN az ország meghatározó rendezvényévé nőtte ki magát az elmúlt 15 év során, amely az állattenyésztés ünnepéhez kapcsolódik minden évben. – Az állattenyésztés és a mezőgazdaság legújabb irányaira helyezzük a hangsúlyt, emellett nyitunk a fiatalok felé is, nagy örömünkre idén öt százalékkal többen jelentkeztek első helyen az agrárképzésekre – emelte ki a rektor. Megjegyezte: reagálnak a piac igényeire, le kell követniük az agráriumban zajló dinamikus fejlődést, ezért a gépészmérnöki képzés mellett elindulhatott idén az élelmiszermérnöki szak is.

– Az állattenyésztés nem csak szakma, hivatás, hanem életforma – mondta el Zászlós Tibor, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnöke. Kiemelte: a Szent Mihály-napi hagyományokat nem őrizni kell, hanem megélni és vigyázni rájuk. Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke köszöntőjében elmondta: az ifjúság érzi, hogy szükség van a hagyományok tiszteletére, de tudják, hogy fel kell készülni a 21. század kihívásaira is. Szerinte a KÁN Egyetemi Napok hatalmas értékeket hordoz, ahol csak tanulhatnak a diákok. Szita Károly Kaposvár polgármestere a megnyitón résztvevő több mint hatszáz diákhoz szólt, a társadalmi felelősséget emelte ki beszédében. – A 21. század legnagyobb hiánycikke lesz a víz, az energia és az élelmiszer. Akik jól gazdálkodnak ezekkel, bőségbe kerülnek, ezért is fontos az önök hivatása és ezért különösen fontos az idei KÁN – emelte ki a polgármester.

– Az elmúlt százötven év azt bizonyítja, hogy a magyar állattartás meg tud birkózni a kihívásokkal. Hiszem azt, hogy a tapasztalatok és a sikeres alkalmazkodás révén a jövőben is eredményes lesz az ágazat, amelyet a kormány a nehéz helyzetben extra takarmány- és energiatámogatásokkal segít – mondta el Feldman Zsolt Kaposváron. A mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár kiemelte: a KÁN-on a mezőgazdaság minden szegmense megtalálható: az egyetem, a szakmai szervek, a város és a megye közös munkájának eredményeként.

A KÁN Egyetemi Napokon száz kiállító, több tucatnyi őstermelő és félszáz közönségprogram, szakmai előadások várják az érdeklődőket. Sári Enikő, a Magyar Mezőgazdaság Kft. ügyvezetője elmondta: fejési és nyírási bemutatók mellett kecsehús, steak, juhsajt kóstolón is részt vehetnek a látogatók. A MATE udvarban huszonkét kiállító mutatkozik be, még mustot is ihatunk náluk.