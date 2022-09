A megemlékezésen a jelenlegi szakkollégisták és mentorok mellett az elmúlt évtized diákjai is részt vettek. Rögös úton, egy fillér nélkül indult tíz éve a szakkollégium, de mindenki beletette az elhivatottságát, emlékezett Gombos Péter, a MATE Kaposvári Campusának főigazgató-helyettese. Az eltelt évtized alatt 51 diplomát osztottak ki, és 60 tagja volt a szakkollégiumnak, melynek képzései 90 százalékban a pedagógiához kapcsolódtak, így a végzősök is ezen a területen helyezkednek el leginkább, idézte fel Józsa Krisztián, a campus neveléstudományi intézetének igazgatója. A szakkollégisták 60 százaléka vallja magát roma származásúnak, de a többiek között is sok a hátrányos helyzetű diák, és a szakkollégium az önkéntes munka miatt is népszerű a hallgatók között, mondta Kovács Zoltán docens, a szakkollégium vezetője és alapítója. A szakkollégium tavalyelőtt vette fel Szentandrássy István nevét, mert a Kossuth-díjas roma festő a barátaival rendszeresen ellátogatott a diákokhoz Kaposvárra.

Emlékét egy kiállítással őrzik a Rippl-Rónai Művészeti Intézet Galériájában, melynek megnyitójára a festő özvegye, Erzsébet és a gyermekei is megérkeztek. Van kiút a cigánytelepről és a zsáktelepülésről, van előrelépés a mélyszegénységből, ha élünk a lehetőséggel – tett hitet emellett Kátai Attila, a Kaposvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, aki maga is a szakkollégium diákja volt. Összesen 450 hallgató végzett 2011 óta az ország 11 roma szakkollégiumában, mondta Sztojka Attila, a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos, aki hangsúlyozta, hogy a képzés alapvető célja volt, hogy felszámolják a társadalmi megosztottságot, és bizonyítsák, hogy egymás megértése az értelmiségivé válás feltétele. Az ünnepségen alapítóként vett részt Bogdán Imre, a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.