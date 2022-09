Rendek Zoltán a Focus Ventures Tőkealap-kezelő Zrt. befektetési igazgatója az eseményen elmondta, befektetéseik általában öt évre szólnak, de alkalmazkodva a cégek üzleti tervéhez ennél kevesebb és több is lehet. A befektetés mérete 200 millió és egymilliárd forint között „mozog”, de igény szerint ez is eltérhet. Az alapkezelő 49 százaléknál nagyobb tulajdonrészt nem szerez a támogatott cégben, ami azért fontos, mert stratégiai kérdésekbe nem szól bele. Rendek Zoltán kiemelte, csak növekedési fázisban lévő vállalkozásokat támogatnak. Ez azt jelenti, hogy a cégeket egyről a kettőre segítik jutni, ezért kezdő vállalkozásokat nem finanszíroznak.

Dénes Gábor, az MFB Invest Zrt. vezérigazgató-helyettese az eseményen elmondta, a hat városi tőkealap mellett hetedikként működik a vidékfejlesztési tőkealap is. Ebben a vállalkozások állattartó telepek építésére és korszerűsítésére pályázhatnak, de támogatnak élelmiszeripari beruházásokat, kertészeti- és takarmány előállító üzemeket is. A tőkealapból terménytárolót, szárítót, tisztítót is lehet építeni, korszerűsíteni és a borászatok is igénybe vehetik a segítséget. A tájékoztatón elhangzott, a kérelmeket elektronikus úton lehet benyújtani és várhatóan 30 napon belül döntenek is a támogatásról. A finanszírozások futamideje pedig legfeljebb három év.



Önerőt is biztosít a tőkealap

A kaposvári tőkealap népszerűsítésében a Kaposvári Fejlesztési Központ is részt vesz. Szabó Zoltán szakmai igazgató a tájékoztatón kérdésünkre elmondta, a tőkealap azért jó lehetőség a vállalkozásoknak, mert a befektetés a különféle beruházásoknál, projektnél az önerőt biztosíthatja. – A tőkealappal megerősödik egy cég és hitelképessé válik. Emellett jól kombinálható más támogatási formákkal – hangsúlyozta Szabó Zoltán. Hozzátette, elsősorban kaposvári, somogyi cégeket szeretnének támogatni, de olyan más megyében működő vállalkozás is pályázhat, aki Kaposváron és a térségben szeretne fejleszteni.