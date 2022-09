Huszonegy éve foglalkozik preparálással, amelyet teljesen egyedül sajátított el. – Szakkönyvekből lestem el a fogásokat, aztán az internet térhódításával már onnan is gyűjtöttem ismereteket. Nagyon sokat tanultam később Magyarovics Károly esztergomi preparátortól, aki a mai napig jó barátom – mondta Lengyel Imre, aki gyerekkora óta a természet vonzásában élt. – Már gyerekként jártam hajtásokra, s 1996 óta vadászom –mondta. Eleinte az általa elejtett állatokat preparálta, most már diorámákat is épít.

– A kedvenceim az afrikai egész alakos preparátumok. Tavaly a vadászati világkiállításon is látható volt munkám, két kollégámmal együtt építettük meg az öt földrész élővilágát bemutató élethű diorámát – mesélte Lengyel Imre. Ennek elkészítését két hónapos előkészítő munka előzte meg, hiszen a polgárdi kőbányában másolták le a diorámához szükséges sziklafalat. Ezután tapintásra és ránézésre is az eredetivel megegyező helyszínt építettek fel. A kétnégyzetméteres sziklapaneleket egy hónap alatt töltötték meg „élettel”.

Fotós: mw



A preparátor tűzoltó elmondta: kedveli a kihívásokat, legjobban az olyan munkákat szereti, amelyekben a kreativitására bízza a megrendelő a végeredményt. – Általában már az egyeztetéskor kialakul egy kép a fejemben, hogy fog kinézni a kész munka, most éppen egy leopárddal dolgozom majd, amit még soha korábban nem csináltunk, mert elég ritka, de nagyon szépet lehet belőle kihozni, mondta Lengyel Imre.



Preparátumot adott ajándékba

Az elmúlt napokban 1 millió forint értékű csontpreparátumot és egész alakos állatpreparátumokat, fogmásolatokat adományozott a siófoki Beszédes József Általános Iskolának. Így a gyerekek egészen közelről megnézhetik, milyen egy oroszlán foga, vagy hogy néz ki egy szarvas nyelve.



Fotós: mw

Fotós: mw