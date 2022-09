Végigdolgozta az egész életét építésztechnikusként Károly József. Tizenhárom évvel ezelőtt romlott meg az egészsége, demenciával és Parkinson-kórral küzd, emellett nemrég combnyaktörése is volt. Felesége évek óta ápolja, két évvel ezelőtt kérték a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Károly Józsefné elmondta: többször volt már szükségük segítségre, egyszer a férje ráesett a megműtött combjára. – Nagyon megijedtem, szerencsére a szak­ápolók hamar kiértek és mindenben segítettek – mondta el az asszony. Megjegyezte: a jelzőrendszer biztonságot ad. – Nagyon kedvesek a szakápolók, ellátták, bekötözték a férjemet, mikor elesett, sőt még engem is nyugtatgattak – mondta el Károly Józsefné.

Fotós: Lang Róbert

Jelenleg Kaposváron 150 készülék működtetésére van lehetőség. Négy még szabad, 146-ot használnak. Puber Mariann, a házi segítségnyújtás vezető gondozója elmondta: havonta átlagosan 8–20 közötti jelzést kapnak, gondozónőik 24 órás szolgálatban vannak, és ünnepnapokon is számíthatnak rájuk. – Tavaly 2012 segélyhívásunk volt, leginkább rosszullét és elesés miatt. Volt olyan eset, mikor a gondozónő életet mentett. Ha úgy látják, hogy nagy a baj, azonnal mentőt hívnak – tette hozzá Puber Mariann. Kiemelte: a pánikgomb a Liget otthonban csörög, és félórán belül a helyszínre érkeznek. – Jelenleg négy szabad készülékünk van, amelyet egyedülálló, 65 feletti, kaposvári idős, fogyatékos, pszichiátriai beteg kérhet, vagy 65 év feletti, kétfős háztartásban élő idős, fogyatékos és pszichiátria beteg – sorolta a vezető gondozó. A szolgáltatásért napi hatvan forintot kell fizetni, azaz havonta 1800 forintot. – Azt tapasztaljuk, hogy a szociálisan rászorulók esetében a jelenlegi gazdasági helyzetben minden forint is számít, míg korábban heteket kellett várni a szabad készülékre, most még négy betöltetlen – tette hozzá.



Kicsiny jelzőeszköz, de annál nagyobb biztonság



– A járvány alatt is végig dolgoztak gondozóink – mondta el Turnár Jánosné, a Kaposvári Szociális Központ vezetője. Hozzátette: minden dolgozójuk több oltással rendelkezik, és fel vannak szerelkezve védőeszközökkel. Elővigyázatosságból több gondozotthoz szájmaszkban mennek most is. Kiemelte: gondozottjaikat akkor is el tudják látni, ha koronavírus-fertőzöttek. Azt tapasztalják, hogy egyre több a fekvőbeteg, akinek szüksége van a napi többszöri egészségügyi és higiéniás ellátásra.



Házhoz mennek

Nemcsak jelzőrendszerrel, hanem napi látogatással is segítik az időseket Kaposváron. A munkanapokon 13 gondozónő 165 ellátott mindennapjait segíti. – Naponta egy-egy szakápolóra 6-9 beteg jut. Gondozóink hetente többször ellátogatnak a rászorulókhoz, teszik ezt sokszor gyalog vagy busszal – mondta el Puber Mariann. Hozzátette: fürdetés, pelenkázás, etetés, vérnyomás- és cukormérés a legfőbb feladatuk, ellátottjaik 70-80 százaléka fekvőbeteg.