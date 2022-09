– A visnyeszéplaki kertekben sem kímélte az időjárás a növényeket, az aszály komolyan feladta a leckét a gazdálkodóknak. Mennyire súlyos a helyzet?

– Látni lehet, hogy a mai napig nem fogtuk fel, milyen problémát okoztunk saját magunknak. Az aszály és annak várható fokozódása kéz a kézben jár a felmelegedéssel és a természetes növénytakaró felszámolásával. Jelenleg egymást erősítő folyamatok zajlanak, összességében vesztésre állunk. Mindegy, hogy miért melegszik az éghajlat, de ha melegszik a légkör, a magasabb rétegek is melegszenek. Minél melegebb van, annál többet párologtat a növényzet, a meleg levegő pedig sokkal több vízgőzt raktároz. A vízgőz üvegházgázként viselkedik, vagyis egyre csak növeli a felmelegedést.

– Ebben a helyzetben mire van szükség a sikeres növénytermesztéshez?

– A sikeres növénytermesztés nem az ekevashoz, nem a műtrágyához és nem is a vegyszerekhez, hanem az élethez kötődik. Az élőlények lazítják fel a talajt, számos baktérium és gomba munkálkodik a növények táplálékának előkészítésén és felvehetőségén, a víz megkötésén és raktározásán, sőt az elhaló szervezetek testének lebomlása során a tápelemek visszakerülnek a körforgásba. Egy hektárnyi erdőben, ha minden élőlényt összeszednénk, 15–30 tonna lenne azoknak a súlya, amelyek a talajéletet erősítik, a legkisebbektől a vakondig. Ennek az élő tömegnek a legnagyobb része paránylény. A szántóföldön csupán 2–4 tonna lenne az élőlények össz­súlya, ami az erdei mérés tizedrésze. Beláthatjuk, hogy a 2–4 tonna tömegű élet sokkal kevesebb tápanyagot mozgósít a talajban, kevésbé képes a víz megkötésére, a talaj fellazítására, a növények természetes táplálására. A szántókon az élet a talajforgatás miatt pusztul, amely többek között a talaj szénkészletének elvesztéséhez, így a globális felmelegedéshez is hozzájárul.

– Életben tudnak maradni a növények, ha kipusztulnak a tápanyagokat biztosító mikroorganizmusok?

– Az ember a természet ingyenes munkáját drága pénzen vehető szolgáltatásokra cserélte le, mert a növekedési paradigmába nem illik bele, ha valami ingyen van. Ezért tönkretesszük a talajéletet és aztán mesterségesen helyettesítjük a tápanyagokat. A mű­trágya magas nitrogéntartalma azonban a növények gyors növekedéséhez vezet, hiszen a cél a magas hozamok elérése. A gyorsan növekvő növények szöveti szerkezete silány, amelynek köszönhetően a növény kívánatos, üde csemegét kínál a kártevők számára.

– De lehetne-e műtrágya használata nélkül élelmezni az egyre növekvő népességet?

– Világosan kell látni: a konvencionális mezőgazdaság már csak részben termel az emberek számára élelmiszert, egyre inkább ipari alapanyagokat állít elő. Délkelet-Ázsiában az őserdőket pálmaligetekre cserélik a biodízelért. A tömegtakarmányozásnak sincs köze az egészséges táplálkozáshoz, viszont megtermelése a talajforgatásos technológiai miatt ugyancsak környezetromboló.

– Mit lehet tenni? Regenerálható a talaj?

–Viszonylag hamar. Négy év alatt lehet elérni egy jó, majd egyre jobb állapotot, és megvalósítani egy önmagát megújító és szabályozó természetes rendszert. Ha nem is teljesen kiforrott, de ennek ismerjük a módját, nem járatlan úton kellene elindulnunk. De nem is arról van szó, hogy vissza kellene mennünk a múltba. Az ember évezredeken át ugyanúgy szántotta, forgatta a talajt, ahogy ma is teszi. A különbség, hogy egykor nem tudott akkora rongálást végezni, mint ma, mert nem volt hozzá gépi ereje, energiája, és nem voltak vegyszerei sem.

– Ha végignézünk a falvakon, műveletlen kertekkel találkozunk, nemhogy veteményes, virágoskert sincs, az emberek nem művelik.

– Egyre inkább az ellenkezőjét tapasztalom. Egyre többen ismerik fel, hogy az élelmiszer-önrendelkezés megkerülhetetlen a jövőben, amelynek nemcsak az egészséges élelmiszer a jutalma, hanem az alkotás öröme, a megszerzett szabadság és a sokkal jobb életminőség is. Ebben próbálok segíteni az embereknek. Magam is a hagyományos gazdálkodás felől érkeztem, de már jó 20 éve, hogy megtértem, és ma már a természet erejére támaszkodva élvezem a kertészkedés ajándékait.

– Az energia- és az élelmiszerárak növekedésével a városi ember is a vidéki élet felé fordul?

– A városi lét bizonytalanná vált, nincs lehetőség a hetedik emeleten alternatívaként egy kályhát beállítani. Törékeny, támadható a rendszer. Sokkal nagyobb túlélési lehetőség van vidéken. Ez lehet az új hajtóerő a természetes módszerekhez való visszatérésre.



A közösségben és a mulcsozásban rejlik a megoldás



A kérdésre, miszerint vajon létezik teljes önellátás, Gyulai Iván azt mondta: néhány embert ismerek, aki teljes mértékig önellátó az élelem tekintetében, de ritka, mint a fehér holló. A teljes önellátás azonban több, mint az élelem megtermelése, ami önmagában is egy művészet. Gondoljuk csak végig, hogy a szezonban négy hónap áll a rendelkezésünkre, amikor az egész évre valót meg kell termelni, és megfelelő módon fel is kell dolgozni, sőt raktározni az év egészére.

Az igazi kihívás nem a földdel való gazdálkodás, hanem ennek a megélése. Embert próbáló, de csodás feladat, amely nemcsak a testet, hanem a lelket is táplálja, mert az ember érzi, hogy a két kezével létrehozott valamit. Persze a magányosan végzett munka soha sem lesz olyan eredményes és örömteli, mint amelyet családban, közösségben végzünk. Ha az emberek együttműködnek, akkor mindenki megleli a neki való helyet az önellátás rendszerében, és akkor a teljes önellátás is megvalósulhat. Ehhez a folyamathoz én gazdálkodási módszert kínálok az embereknek. Olyan módszert, amely a természettel való együttműködésen alapul. Ahogy ősszel a fák is lehullatják lombjukat és gondosan betakarják a talajt, úgy nekünk is fel kell váltanunk a talajforgatásos, kitakarós módszert arra, amit a természet mutat a számunkra. A talajtakarás, más néven mulcsozás, megkímél bennünket az ásás, kapálás, öntözés nehézségeitől, és a természethez való visszatalálás jutalma az egészséges étel.