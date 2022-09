Az önfenntartás útját járjuk, de még nem értünk célba. Így fogalmazott Barsi Attila, Krisna-völgy mezőgazdasági vezetője, akit a közelmúltban készített kisfilmről faggattunk. – Korábban is bemutattuk már az önfenntartás lehetőségeit, ám most még aktuálisabb a téma, mint korábban bármikor – mondta.

– Az élelmiszer- és az energiaárak emelkedése miatt egyre többen keresnek megoldást kiadásaik csökkentésére – mondta a családapa, aki a kisfilmben a saját házát mutatja be. – Az áramellátást a tetőre helyezett négy napelem adja, amelyek télen a világításért felelnek, a nyári időszakban viszont konyhai gépeket és szerszámokat is lehet működtetni róluk. Amikor a napelempaneleket telepítettük, 60 ezer forintba kerültek. A kialakult helyzet azonban nagyobb keresletet eredményezett a piacon, ami növelte a napelemek árát. Mostanában 90–100 ezer forintot is elkérnek értük. Sosem számoltam ki, mennyit spórolunk azzal, hogy nem fizetünk az áramszolgáltatónak, de nem is ez a lényeg. Természetesen adódhat kiadás, ha akkumulátort kell cserélni, vagy tönkremegy az inverter – mondta Barsi Attila.

A házukban télen nem üzemel hűtőszekrény, a kamrájuk látja el ezt a feladatot. Mosógépük sincs. Hetente két-három alkalommal, kézzel mosnak, amihez már kialakították a ruha kicsavarásához a technikát és a teregetéshez is a praktikát. Attila a családnak kerekeskútból húzza fel az ivóvizet: két perc alatt egy vödörrel. – Azért létezik más lehetőség is: Krisna-völgyben van egy központi kút, amelyre rá lehet csatlakozni – nyugtatott meg. – Korábban, ha fürdeni szeretett volna a család, egy fél óra alatt húztam fel a szükséges mennyiséget a kútból. Felért egy konditermes edzéssel – nevetett a családapa, aki kiszámolta: egy négytagú család napi vízfogyasztása 200 liter körüli Krisna-völgyben. Azt is bemutatta, hogy a saját kúttól nem szükséges vödörrel a házba cipelni a vizet, mert erre kiépítettek egy csőrendszert. Ha fürdeni szeretnének, egy vegyes tüzelésű, nyolcvan literes bojler áll rendelkezésükre, amellyel 40 fokra melegítik a kútvizet.



A fűtést cserépkályhával oldják meg, amelyhez a fát ugyan meg kell vásárolniuk, ám a ház szigetelésére és a nyílászárók minőségére is nagy gondot fordítottak. Így telente 4,5–5 köbméter fát tüzelnek el. A vízmelegítéshez egy évben 1,5 köbméter fa fogy.

Nemcsak az energiaszolgáltatóktól igyekeznek Krisna-völgyben függetlenek maradni, hanem az élelmiszert is igyekeznek maguknak megtermelni. – Nyáron a napsütésnek köszönhetően van annyi áram, hogy egy kisebb méretű hűtőt tudunk üzemeltetni – mondta. – Az év többi időszakára igyekszünk eltenni befőtteket, vagy éppen aszalunk. Ma már nem divat, de régen minden háznál voltak kiskertek, amelyek az élelmezést szolgálták. Krisna-völgyben is arra törekszünk, hogy legyenek. A jelenlegi élelmiszer­árak mellett ezen is el lehet gondolkodni – sorolta a spórolási lehetőségeket a fiatalember, aki szerint sokan vannak, akik jelenleg nem ilyen körülmények között élnek, de a jövőjük szempontjából lényeges lenne, hogy átálljanak hasonló életformára a fenntarthatóság és a folyamatosan emelkedő rezsiköltségek miatt. Barsi Attila szerint ez nem megy egyik napról a másikra, de úgy látja, ha minél több emberben születik meg az elhatározás, és nemcsak egyének, hanem közösségek tesznek lépéseket, akkor a Föld éves energiakészletét sem használjuk el már a nyár közepére, ahogy idén is történt.

A városban is tud spórolni, aki tényleg akar

Városi körülmények között spórol Pozsonyi Mónika. Csaknem négy éve költözött Kaposvárról Angliába, ahol berendezkedett a „túlélésre”. – Ha napokra elzárják a gázt és az áramot én akkor sem esem kétségbe – árulta el Mónika. – Egy közeli pékségben helyezkedtem el, ahová gyalogosan is könnyen eljutok, ráadásul egy ilyen munkahelyen télen biztosan fűtenek. Nyáron féláron tankoltam fel kemping gázpalackokból, amelyekhez vettem egy főzőlapot. Fűtésre a cserépkályha az egyetlen alternatíva, mert jól tartja a meleget. Vásároltam alacsony fogyasztású elektromos, fűthető lepedőket és forró vízzel tölthető palackokat is. Feltankoltam szolár lámpákból is, amelyeket az ablakpárkányon töltök napközben.

Nem költ zöldségekre, aki megtermeli

– Egy olyan házban élek, amelyhez egy igen kicsi udvar tartozik, ott termelek zöldségeket, amelyeket magról vetettem, hiszen úgy éri meg – mondta Pozsonyi Mónika, akinek a tervei között szerepel, hogy vásárol két nyulat. – Ha nem lesz más, akkor a szaporulat majd fedezi a húsfogyasztásunkat – tette hozzá. – Egy hordozható barbecque fazekat és egy kuktát is vettem, amelyben hamarabb megfő az étel. Az USB-csatlakozós napelemes töltőket is hasznosnak tartom, így most ezeket böngészem – mesélte Mónika, akit ismerősei csodabogárnak tartanak, ám a tudat megnyugtatja őket, hogy lesz kihez fordulniuk, ha baj van, vagy ha a hírekre kíváncsiak, mert Mónika beszerzett egy dinamó elven működő kempingrádiót is.