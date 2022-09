Az eseményen több magyar nóta is felcsendült Tarnai Kiss László, Kalina Enikő és Dócs Péter előadásában. A művészeket Baranyai István cigányzenekara kísérte. A közönség a Monarchia Operett társulat, a Tarnai Rock Band és a No – Midi zenekar előadását is élvezhette. A zenei rendezvényt a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázata több mint 6 és fél millió forinttal támogatta.

Poszáné Szabó Edit, Somogyszentpál polgármestere elmondta, igyekeznek minden évben valamilyen zenei eseményt szervezni, de ilyen nagyszabású egész napos rendezvényt eddig még nem tudtak tartani a faluban. – Nagyon sok német, osztrák és angol vásárolt házat nálunk. Nekik is szeretnénk megmutatni a kulturális értékeinket és azt akarjuk elérni, hogy Somogyszentpál egy művészfalu legyen – hangsúlyozta Poszáné Szabó Edit. – Nagyon sok fellépővel és művésszel baráti a kapcsolatunk. Szeretnek eljönni hozzánk és sokan gondolják úgy, hogy ide érdemes visszatérni – mondta a polgármester.

A zenés esemény részeként átadták a nemrég teljesen felújított Tündérrózsa óvodát. A munkálatokra az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatán 153 millió forint támogatást nyert. A beruházás részeként felújították a csoportszobákat, kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a fűrésrendszert és egy olyan modern konyhát alakítottak ki, ahol a falu rendezvényeire is tudnak főzni. A 33 óvodás várhatóan heteken belül birtokba veheti a kívül színes motívumokkal és állatfigurákkal dísztett épületet.