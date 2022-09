Cserépben pedig színes csili paprikák is kaphatóak voltak, de sokan vittek több kilónyi kápia paprikát is. – Csinálok csalamádét és lecsót is télire, olyan drágaság van muszáj készülni – mondta el Kovács Magdolna kaposvári nyugdíjas. Miközben válogatott a Búzavirág óvodások csoportja tátott szájjal figyelte a piaci forgatagot. Egy-egy kereskedő finomsággal is kedveskedett nekik. Horgolt sapkák, álomfogók varrott tökök színesítették Fazekas Annamária standját. A kaposvári édesanya az évszakokhoz és ünnepekhez kapcsolódó kézműves portákáival látogat el a jövőben is a piacra. Megjelentek már a színes árvácskák is, hamarosan krizantémokat is hozzák a virágárusok.

Kaposvári Nagypiac aktuális árai 2022. szeptember 9. Árvácska 220 Ft/db-tól Tisztított keszeg 1499 Ft/kg-tól Hekk törzs 1699 Ft/kg-tól Fejes káposzta 450 Ft/kg-tól Vöröshagyma 320 Ft/kg-tól Karfiol 890 Ft/kg-tól Almapaprika 500 Ft/kg-tól Cseresznyepaprika 1200 Ft/kg-tól Erős pepperoni paprika 850 Ft/kg-tól Csemege uborka 800 Ft/kg-tól Fűszerpaprika 800 Ft/kg-tól Chili paprika 800 Ft/csomó Lecsópaprika 450 Ft/kg-tól Befőző paradicsom 600 Ft/kg-tól Fejteni való bab 1200 Ft/kg-tól Cékla 500 Ft/kg-tól Főzőtök 350 Ft/kg-tól Kapor 150 FT/csomótól Lilahagyma 550 Ft/kg-tól Őszibarack 500 Ft/kg-tól Szilva 450 Ft/kg-tól Nektarin 650 Ft/kg-tól Szőlő 490 Ft/kg-tól Körte 750 Ft/kg-tól Őszirózsa 500 Ft/csokor