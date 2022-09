Szabálytalanul és életveszélyesen közlekednek, előznek – írta szerkesztőségünknek olvasónk, Szitáné Matyók Judit, aki más falubeliekkel együtt aggódott amiatt, hogy nemrég mekkora forgalom zúdult Somogyaszalóra, miután a 67-es út átépítése idején erre terelték a közlekedőket. A főút mentén élők nap mint nap azt látták, hogy az iskolába járó gyerekek félnek átkelni az úton reggel és délután, és ettől a szülők is tartottak. Levélírónk szerint a községben fix traffipaxot telepíteni nem szeretne senki, de úgy gondolják, hogy a megnövekedett forgalom mellett nagyobb rendőri jelenlétnek lenne helye. Emiatt fordultak a rendőrséghez és az önkormányzathoz is, és arról kaptak tájékoztatást, hogy felmérik majd a forgalmat a településen, ennek eredményéről azonban nem értesültek.

Azóta a 67-es főút Somogyaszalót érintő terelése már megszűnt, és a forgalom jelenleg a kétszer kétsávos nyomvonalon halad, felelte érdeklődésünkre a rendőrség. Válaszukban azt is megemlítették, hogy a kérdéses időszakban Somogyaszaló belterületén közúti közlekedési baleset nem történt. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a megye teljes területén, napi rendszerességgel végez ellenőrzéseket a biztonságos közúti közlekedés érdekében, tették hozzá. Ennek is köszönhetően a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén baleseti gócpontok nem alakultak ki. Ennek megőrzésén dolgozva a közlekedési szakemberek a baleseti helyzet alakulását folyamatosan monitorozzák. Azokon az útszakaszokon, ahol több baleset is történik, a közúti ellenőrzések fokozásával, forgalomellenőrző eszközök telepítésével aktívan is készek beavatkozni.