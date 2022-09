A rendezvényen az aktuális történésekről Hajso Zora, a PSZ megyei szervezetének elnöke tájékoztatta a települések és járások titkárait. Személyesen buzdította aktivitásra a tanárokat a Pedagógus Szakszervezet alelnöke, Gosztonyi Gábor, aki tarthatatlan állapotokról beszélt. Azt mondta, a megélhetési szegénységet választja, aki napjainkban pedagógusnak megy. – A tanároknak jelenleg 22-26 óra munkavégzést írnak elő központilag – tette hozzá. – Igazságtalan, hogy az a pedagógus, aki heti huszonkét órát vállal, ugyanannyi fizetést kap, mint aki huszonhatot. Havonta tizenhat órával dolgozik többet, mint a kollégája, gyakorlatilag ugyanannyiért. Fontosnak tartom, hogy érvényesüljön az egyenlő munkáért egyenlő munkabért elve – hívta fel a figyelmet az alelnök, aki szerint szükség van az összefogásra.

– Európában ha egy foglalkozási csoport valamiért sztrájkol vagy tüntet, a társ­szervezetek melléjük állnak, hazánkban azonban ez egyéni szinten is kiveszett az emberekből – mondta Gosztonyi Gábor, aki a pedagógushiányról is beszélt. – A biológia, kémia, fizika szakos tanárokból óriási a hiány – tette hozzá. – A 2013-óta bevezetett testnevelés miatt a testnevelőtanárokból is kevés van a megemelkedett óraszám miatt. A készségtárgyak száma viszont olyan alacsony, hogy a szaktanárok nem tudják teljesíteni a megfelelő óraszámot – hívta fel a figyelmet Gosztonyi Gábor.