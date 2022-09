Nem ritka látvány a Balatonnál, ha valaki ősz eleji sétája közben telefonjával fényképezi a vízi madarakat, a fonyódi parton Vörös Árpádnéval pont ebben a helyzetben találkoztunk. – A szomszédom ideköltözött, és meg szokott hívni a nyaralójába. Örömmel jövök, mert nagyon szeretem a Balatont minden időszakban, ilyenkor ősszel különösen – mondta el a budakalászi nyugdíjas.

Annyian ebédeltek az elmúlt napokban az egyik közeli étteremben, hogy a forgalom alapján szinte mondhatnánk azt is: nem ért véget a nyár. A konyhában egymás után merték kicsi bográcsokba a frissen készült halászlevet ottjártunkkor. – Nagyon finom volt a friss ropogós kenyérrel, mindenki jóllakott – mondta el az egyik nyugdíjas vendég, aki hajókirándulás után tért be ide ebédelni. Torma Zoltán, a fonyódi Fapipa Étterem tulajdonosa elmondta: az idei nyári szezonban a tavalyi évhez hasonló volt forgalmuk, évek óta augusztus 20-a után is nyitva vannak. – Szeptemberben végig nyitva leszünk minden nap, októbertől decemberig péntektől vasárnapig várjuk vendégeinket – mondta el Torma Zoltán. Azt tapasztalja, hogy ősszel főleg hazai turisták érkeznek a tópartra. Tekintve, hogy már hűvösebbre fordult az időjárás, az étterem teraszát hőszigetelték és téliesítették kicsit, így nem fognak fázni a vendégeik.

Fotók: Lang Róbert

Kürtszó jelezte, hogy személyhajó érkezik Badacsonyból a kikötőbe. Őszi menetrend szerint járnak a hajók hat útvonalon, a sétahajók hét kikötőből indulnak. A személyhajózási programok kedveltségét növelheti, hogy szeptemberben további tizenöt százalék kedvezményt kapnak az online vásárló és promóciós kódot használó vásárlók. A Balatoni Hajózási Zrt. több új programhajóval is várja az érdeklődőket az őszi időszakban. Szeptember szombatjain 11 órakor indulnak Keszthely hajóállomásról a Kulthajók, és október 8-án körbekóstolhatjuk a Balatont a Gasztrokomp fedélzetén.

– Szeptemberi naptárbejegyzéseink már tele vannak foglalással, sokan karácsonyra és szilveszterre is vettek ki szobát nálunk – mondta el érdeklődésünkre Tóth Gergely, a CE Plaza Hotel igazgatója. Mint kiderült, elsősorban belföldi, visszatérő vendégek érkeznek hozzájuk, és nagyon sokan Szép-kártyával fizetnek. Az őszi szünetben a gyerekeknek kézműves programokkal, a szülőknek relaxálócsomagokkal is készülnek. Tóth Gergely megjegyezte: korábban hosszú távú energiaszerződést kötöttek, ami jövő év végén jár le, így bíznak benne, hogy ki tudják gazdálkodni a rezsiköltségeiket.