– Volt egy négy kilós pöfeteg, azt reggel azonnal elvitték – mondta el Kuti Sándorné. Őzlábból és ízletes vargányából, valamint csibegombából is bőséges volt a kínálat. Jól fogyott a kadarkúti krumpli is. Balogh Zsanett szinte fél óra alatt eladta 7 kilónyi uborkáját, amelyhez friss kaprot is kínált. Szinte minden kosárba került egy szatyornyi alma, amelynek kilóját már 300 forintért is vehettünk. Megjelent már az itthon termesztett gesztenye is, amely az aszályos időjárás miatt kicsit apróbb szemű. Csepregi István pedig szörpöket, lekvárokat, savanyúságokat kínált. Zakuszka és zellerkrém is kapható volt nála.

– Magunk termelte vegyszermentes zöldség és gyümölcsből készülnek a tartósítószermentes termékeink – tette hozzá. A régi csarnokban akciósan kínálták a cukormentes gyömbért, a mazsolát, a chiamagot, sőt még kandírozott sárgadinnyét is kóstolhattunk.