Egyre több felajánlás érkezik a pedagógusokhoz, több magánszemély, vállalkozás fogott össze, hogy aktív pihenést biztosítson a tanároknak és családjaiknak. Somogyvár önkormányzata és a Marázplast szakáruház is összefogott. Balázs József ötletgazda elmondta: egy őszi wellnesshétvégét ajánlottak fel Somogyvár valamelyik oktatási intézményben dolgozó tanárának. A balatonedericsi Szabó Pincészet és Vendégházban tölthetnek el három napot és két éjszakát.

– Több jelentkezés érkezett hozzánk már, egy pedagógust fogunk kisorsolni október 5-én, aki kísérőjével pihenhet a balatoni szálláshelyen – tette hozzá az ötletgazda. Megjegyezte: a vendégház balatonedericsi szőlőhegyen található, gyönyörű kilátás nyílik a Balatonra, a szigligeti öbölre, a környező tanúhegyekre. A nyertes pedagógus a szallas.hu vállalkozástól 50 darab kedvezményes kupont is kap, amely a környék neves kirándulóhelyeire, kastélyaiba, vendéglőibe, borászataiba ad kedvezményt. A kuponok október 16-ig érvényesek, nem átruházhatóak, úgy ahogy a szálláshely nyeremény sem. A jelentkezéseket az alábbi emailcímre, [email protected] lehet elküldeni „Hosszú hétvége Balatonedericsen” elnevezésű jeligével. Kérik, hogy a pályázók a nevüket, elérhetőségüket és az intézmény nevét is adják meg.

Ember Márk is felkarolta a kezdeményezést.



Ember Márk színművész a közösségi oldalán jelentette be, hogy ebben az évadban minden hónapban egy előadására meghívná családostul a pedagógusokat. Azt írta: a jegyeket a család minden tagjának állja, ha kell próbál majd az útiköltségbe is besegíteni. Több kollégája is jelezte, hogy szívesen segítene a jótékony akcióban. Akciójában kiemelte: a pedagógusai nélkül ma nem lenne az, aki.