A Csurgó Coop Zrt. három beszállítóval áll kapcsolatban, közülük kettő már jelezte áremelési szándékát. – Az alaptermékekre éppúgy kiterjed az árnövekedés, mint a finom pékárura – közölte Gulyás Árpád, a Csurgó Coop Zrt. vezérigazgatója. – Az egy kilós fehér házi kenyér fogyasztói ára nálunk most 599 forint, ez 710-720 forintra emelkedik. A 64 forintos sós kifliért több mint 70 forintot kell fizetni, míg az 57 forintos vizes zsemléért közel 70 forintot. A lekváros bukta ára 287 forintról több mint 300 forintra kúszik fel, a 336 forintos kakaós csigát négyszáz forintnál drágábban áruljuk.

A nyolc élelmiszerüzletet fenntartó zrt.-nél úgy számolnak: a kora őszi áremelés hatására némileg visszaesik a forgalom, különösen a drágább termékek esetében. Gulyás Árpád szerint sokan ezután nem naponta, hanem kétnaponta térnek be az üzletbe friss kenyérért, kifliért és minden bizonnyal jóval kevesebb száraz pékárut dobnak majd ki a családok.

– A munkabéren kívül egyre jelentősebb az energiaköltségünk, a folyamatos működés érdekében elkerülhetetlen a fogyasztói áremelés a következő hónapokban is – mondta Gulyás Árpád.

A marcali Takács Sütöde Kft. szeptember második felében újabb áremelésre készül. Idén ez már a negyedik, s Takács Bernadett ügyvezető szerint az alapanyag-drágulás miatt szükséges a lépés. Előreláthatóan átlagosan 15-20 százalékkal emelkedik a kenyér, a kalács, a bukta és a túrós batyu ára is. Tóth Tamás, a kaposvári Deseda Pékség tulajdonosa azt mondta: náluk októberben a 20-30 százalékot is elérheti az áremelés. A saját üzletükben egy kiló fehér kenyér 590 forint, s ez heteken belül 800 forint felé emelkedhet. A magas rezsiárak miatt elkezdték felülvizsgálni a termelés minden mozzanatát.

– A kemencében egyszerre 144 kenyér fér el – mondta. – Korábban előfordult, hogy a dél­előtti műszak utolsó körében már csak 50 kenyér sült, éjjel 70. Ezen a gyakorlaton szeretnénk változtatni, s egyúttal tovább kívánjuk növelni azoknak a termékeknek a körét, amelyeket könnyebben és nagyobb mennyiségben készíthetünk el. Ezek közé tartoznak a kenyerek, a kiflik és a zsemlyék is. Vannak viszont olyan áruféleségek – egyes magvas kenyerek, bizonyos leveles tészták –, amelyekből alapvetően kevesebb fogy. Ezek esetében az anyagfelhasználást az eddiginél is gazdaságosabbá szeretnénk tenni. Így ha 32 fonott kalácsra van szükség, akkor épp annyit készítünk és nem 35-öt.

Tóth Tamás hangsúlyozta: szükség van az általános takarékosságra, vállalkozásuk gázszerződése december 31-én lejár. Három hete érdeklődött a szolgáltatóknál, s ha most kötnének új gázszerződést, csaknem nyolcszor annyit kellene fizetniük, mint most, de a villanyszámla is nagyjából a hatszorosa lenne a jelenleginek.