Nem adják egymásnak a kilincset az érdeklődők a kaposvári építőanyag-szaküzletekben, de azt sem lehet elmondani, hogy sokáig ne nyitnák rájuk az ajtót. Az utóbbi hetekben a legtöbb betérő a hőszigetelésről érdeklődik.

– A kereslet egyértelműen a hőszigetelés felé tolódott el, de kéményeket is építenek többen, és a régi cserépkályhákat újítják fel, vagyis az emberek most jellemzően a házaik átalakításával igyekeznek csökkenti a rezsijüket – mondta Sipos Zoltán, a Kapos-Épker Építőanyag Centrum ügyvezetője. – A hőszigeteléshez és a hasonló célú átépítésekhez szükséges alapanyagok ára jelenleg stagnál, de miután minden épület más, a végösszegek eltérőek lehetnek. Az építőanyagok árdrágulása most már nem folytatódik, de egy későbbi árkorrekcióra lehet számítani, ha kiderül, hogy végül a többségnek mennyibe kerül majd a rezsi. A vásárlók most még bizonytalanok.

Épületgépészettel, víz- és villanyszerelési alapanyagokkal foglalkozik a balatonfenyvesi Potecz barkácsáruház, ahol érezhetően csendesebb lett az utóbbi időszak. Mostanában nincsenek nyertes pályázatok, kevesebb lett az induló beruházás, és ezzel párhuzamosan a lakossági belső lakásfelújítások is elmaradoznak, pedig ez a fajta kereslet a korábbi kormánytámogatások után meglökte az építőipart még néhány hónapja. Az emberek most még azzal is kivárnak, hogy energetikai szempontból felújítsák az épületeiket.

– Most mindenki az árak után érdeklődik, de minden héten változnak azok – felelte érdeklődésünkre Potecz Csaba, az üzlet tulajdonosa. – Nem tudnám megmondani, hogy mi lehet az oka az árváltozásoknak, mert szerintem ez már régen nemcsak a piaci kereslet-kínálatról szól. Árajánlatot egy napra előre tudunk adni...

Budai Ferenc, kaposvári építési vállalkozó is úgy látja, hogy megtört a lakásfelújítási hullám.

– Elszálltak az árak, és a rezsiköltségekben nagy a bizonytalanság, ezért a megrendelők egy része visszafogta magát, és ez éppúgy igaz a családokra, mint a nagyberuházásokra – mondta Budai Ferenc. – A nagyberuházásoknál feltételes szerződéseket kötnek, ha lesz rá forrás, csak akkor valósulhatnak meg. A hőszigetelésnél azt tapasztalni, hogy a gyártók lejjebb vitték az árakat, mert attól félnek, hogy a télen nem fogynak az alapanyagok, ennek ellenére az építőanyag-kereskedők változatlan áron kínálják. A hőszigetelés mellett azonban a belső lakásfelújítások leálltak.



Jól indult az év, most nem látni a csökkenés mértékét

A tavalyi év második felében az építőiparnak még bőven volt megrendelése, így nagyon erős évet zártak. Az idén viszont számos állami beruházást elhalasztottak. Jelenleg még nem lehet megmondani, hogy az év végére az építőipar csökkenésének mértéke 5 vagy 15 százalék lesz-e, állította Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke. Rámutatott, hogy hiába volt a 2022-es év első három hónapjában 15,7 százalékkal magasabb az építőipari termelés volumene az előző év azonos időszakához képest, az orosz–ukrán háború kirobbanása rendkívül gyorsan megálljt parancsolt az építőipar előretörésének, és azóta sem tért magához az ágazat.