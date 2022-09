A Sefag Zrt. fenntartásában működő erdei iskola területén töltött kellemes napok emléke még nem halványult el a berzencei, úgynevezett támogatott lakhatásban (TL) élőkben, illetve a drávatamási részleg lakóiban. A másfél tucat résztvevő mindegyike pszichiátriai beteg és fogyatékkal élő ellátott volt, akik régóta készültek e különleges látványt kínáló helyszínre. Ahol ég és föld összeér, s ahol a természet pazar pompájával hívogat. Nem beszélve a kerítésen túli világról, a rengetegből különös erővel feltörő szarvasbőgésről, mely életre szóló élményt kínál. Nem véletlenül mondta az egyik fogyatékkal élő ellátott: olyan hatással volt rá az erdei séta és a magasles, hogy ő legszívesebben vadász lenne.

A nyolc mentor nemcsak a fizikumra, hanem a szívre és a lélekre is ható programarzenállal készült; olyanokkal is, amelyekben az ellátottak saját életük mozzanatait oszthatták meg társaikkal, akiknek egyik része az Aranysakál, a másik fele a Gomba csoportba tömörült. Rókavadászat is zajlott – foszforeszkáló figurákat rejtettek el a csoportkísérők – köztük terápiás és mentálhigiénés munkatársak, gondozók –, de a természet kincseivel is megismerkedhettek a táborlakók, erdőpedagógus közreműködésével. A gyűjtögető sétát követően mohából, tobozból, makkból, gombából, falevelekből, borostyánból ízléses kompozíciók születtek, melyekből alkalmi tárlatot rendeztek. S hogy hova kerültek e természetes anyagból készült, látványos munkák? Alkotóik elárulták: viszik haza az otthonban maradt barátaiknak ajándékba.

„Nappal az omnibusz tetején” – énekelték az ismert slágert átköltve többen, a traktor vontatta kiszuperált omnibuszon, az alexandrapusztai vadászház felé tartva. A tábortűz melletti hangulatot karaoke fokozta, de sokan gondolnak vissza vágyakozva arra az örömtáncra is, amely Bognár Tamás lábodi plébános – közismertebb nevén Tapsi atya – interaktív kérdezz-felelekét előzte meg. A fiatal pap a szeretet–barátság–hit hármasában válaszolt a kérdésekre, ráirányítva a figyelmet az ősi erények, a keresztény értékrend napi gyakorlatára.

A lakók gyermeki lelkülete a papot is lenyűgözte

Bognár Tamás lábodi plébános, mentálhigiénés szakember lapunknak elmesélte: örömmel fogadta el Fritz Melinda, a berzencei TL-házak szakmai vezetőjének felkérését, és nemcsak az erdei tábor résztvevőinek, hanem neki is nagy élményt jelentett a sérültekkel való beszélgetés. Főleg a bennük élő gyermeki lelkület és tisztaság nyűgözte le, s folyamatos érdeklődésük hitről, pokolról, mennyországról. Azt is megértették: addig képtelenség szeretni Istent, amíg a mellettük élő személyeket, akik szintén Isten teremtményei, nem szeretik.